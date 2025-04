Relatora de ONU para Palestina: lo que Israel hace es "un libro de texto sobre genocidio"

Bruselas, 29 abr (EFE).- La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, aseguró este martes que las acciones que Israel está llevando a cabo en Gaza constituyen "un libro de texto sobre genocidio".

"Le guste a la gente o no, esto es genocidio, y esto es un libro de texto sobre genocidio porque está sucediendo para avanzar la eliminación colonial, la limpieza étnica de Palestina", declaró Albanese en una intervención virtual durante una conferencia sobre Gaza organizada por Los Verdes en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

La relatora de Naciones Unidas dijo que lo que sucede en Gaza no es "solo un exterminio, sino un genocidio", se debe "mirar a las personas que son fijadas como objetivo de la destrucción".

"No importa si son abogados, panaderos, mendigos, médicos, enfermeras, periodistas, niños, si caminan o van en silla de ruedas. No importa. Siempre que sean palestinos, son fijados como objetivo, y eso es lo que hace la destrucción, el asalto de Israel en Gaza, genocida", aseveró.

Consideró que los Estados miembros de la Unión Europea deben "dejar de lado el mantra de la solución de dos Estados ahora mismo porque el Estado palestino ya existía".

"Ha existido y hay consenso internacional en que existe, incluso si algunos Estados miembros no lo reconocen. Eso no importa", recalcó, y agregó que el Estado palestino se encuentra "bajo agresión y borrado colonial de Israel, también con nuestras armas y nuestro dinero".

Albanese afirmó que es un deber de los países "dar pasos para evitar las relaciones comerciales o de inversión que ayuden a mantener la situación ilegal creada por Israel en los territorios palestinos ocupados".

Declaró que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido "el riesgo plausible de genocidio, que de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal conlleva una obligación para los Estados miembros de reconocer el riesgo y después evitar el genocidio".

"Lo que se ha hecho es realmente despreciable", comentó, y se refirió a que ha habido "una continuación del comercio y el comercio de armas con Israel".

Insistió en que los países europeos siguen con la exportación e importación de tecnología militar desde y a Israel.

Apuntó que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) sigue contratando empresas y entidades de Israel para llevar a cabo vuelos de vigilancia fronteriza con drones en el Mediterráneo.

"Y estas son las mismas herramientas (...) que se han utilizado contra los palestinos", comentó.

Manifestó que Israel no sería capaz de mantener "su ocupación, su régimen de 'apartheid' y cometer hoy crímenes internacionales de una gravedad sin precedentes en el territorio palestino ocupado si no fuera porque todos nosotros permanecemos como si no pasara nada".

También se refirió a que "todos nosotros hemos hecho posible la transición de la economía de Israel de una economía de ocupación a una economía de genocidio".

Aseguró que Israel ha respondido a los "horribles crímenes" que Hamás cometió el 7 de octubre de 2023 "con la guerra más vengativa que nunca ha lanzado contra la población palestina, una de las guerras más vengativas jamás lanzadas".

Agregó que Gaza "ya ha sido destruida", pero que eso "no significa que los palestinos no estén preparados, dispuestos a contribuir a su reconstrucción, porque Gaza es de ellos".

"Pero (la reconstrucción) no va a suceder sin nuestra intervención", aseveró.

También dijo que Israel tiene "uno de los ejércitos más sofisticados del mundo" y que sabe "muy bien lo que está haciendo".

Sobre el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, Albanese aseguró que tiene un artículo que permitiría rescindirlo cuando se viola la cláusula de respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos. EFE