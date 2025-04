Chus Mateo: "Para ganar el próximo día hay que hacer el partido perfecto"

Madrid, 30 abr (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró tras ganar el tercer duelo de la serie de playoffs de la Euroliga contra el Olympiacos que para ganar el cuarto "hay que hacer el partido perfecto y estar bien adelante y atrás" sin bajar "en ningún momento" los brazos.

"Para ganar el próximo día hay que hacer el partido perfecto, estar bien adelante y atrás. Pero sobre todo no bajar en ningún momento los brazos. El baloncesto es un juego de errores y hay que sorprenderse a ellos. Cuando estábamos bien en el partido ha habido un momento al final del segundo cuarto en el que han abierto un parcial grande y esas situaciones no pueden hacerte daño y hay que cortarlas lo antes posibles", dijo.

"Cada partido hay que jugarlo de una forma independiente, pero hay que aprender de los errores que cometes. Estamos defendiendo bien, hay que seguir defendiendo bien y ofensivamente no es fácil encontrar las vueltas al Olympiacos, pero es más fácil si estás bien atrás", añadió ante los medios.

Mateo consideró que cuando se crea la conexión tan "mágica" que han generado en esta ocasión con el público no es fácil que les ganen como locales: "Me siento muy bien cuando sucede lo que ha sucedido hoy, cuando conseguimos esa química y encendemos esa mecha que pone al Movistar Arena en pie. Poder vivir esos momentos es de ser un gran afortunado; vivir esas situaciones en primera persona con la gente llevándonos como nos lleva cuando ve que nos dejamos la piel es una satisfacción enorme".

"No sé el tiempo que voy a estar aquí, pero eso me lo llevaré siempre conmigo. Y los jugadores también saben lo que tienen a su alrededor y cómo engancharles, cómo hacer las cosas delante de su gente. Puede haber otras aficiones en Europa que animan mucho a sus equipos, pero yo me quedo con el Movistar Arena de hoy", añadió.

En esa línea, señaló: "Que la afición siga haciendo esto mismo; nosotros sabemos mucho de nuestra afición, lo que ellos quieren es que nos dejemos la vida. Hay que dejarse la vida y luchar como hemos luchado hoy porque ellos están deseando este tipo de alegrías. Trabajamos también para ellos".

En cuanto al choque del próximo jueves, manifestó: "El baloncesto es muy complicado, son muchos factores, es un deporte precioso. Me vuelve loco esta capacidad que tiene el baloncesto de sorprender. Hoy estábamos manejando bien el juego, han vuelto y hemos sido el equipo que ha dicho que vamos a ganar el partido. Mañana puede ser otra historia. Hay que estar preparados para no volvernos locos con la victoria de hoy y seguir aprendiendo de lo que nos han dado los dos partidos anteriores y este". EFE