S&P 500 borra caída de 1% antes de publicación de resultados de tecnológicas

(Bloomberg) -- Los inversionistas de Wall Street, a la espera de una avalancha de resultados corporativos y datos económicos clave, provocaron la caída de las acciones el lunes, mientras aguardan más información sobre las repercusiones de la guerra comercial del presidente Donald TrumpLa guerra comercial de.

El S&P 500 frenó una racha de cuatro días de alzas, arrastrado por las pérdidas de las grandes tecnológicas. El Nasdaq 100 caía un 1%. Los inversionistas, obsesionados con cada giro de los acontecimientos relacionados con el comercio, tendrán que analizar una serie de resultados financieros de gigantes como Microsoft Corp. y Apple Inc. Desde el empleo hasta la inflación, el ritmo de los informes económicos será igual de intenso. Los bonos operaban con pocos cambios y el dólar caía.

Con un abril convulso a punto de termina, varios expertos del mercado ven pocas razones para pensar que la volatilidad haya quedado atrás. Para que las acciones puedan prolongar el repunte de la semana pasada, los inversionistas necesitarían que la Casa Blanca mantenga su “postura moderada” respecto al comercio con China, según Chris Larkin, de E*Trade de Morgan Stanley.

“Esperamos un mercado volátil a mediano plazo que podría mantenerse dentro de un rango hasta que se aclare el efecto de los aranceles sobre los resultados corporativos, algo que por ahora sigue siendo muy poco claro”, indicó Brian Buetel, de UBS Wealth Management.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC que “todos los estamentos” del gobierno de EE.UU. están en contacto con China, pero que depende de Pekín dar el primer paso para desescalar la guerra arancelaria con EE.UU. debido al desequilibrio comercial entre las dos naciones.

Entre las noticias destacadas del mundo empresarial, International Business Machines Corp. planea invertir US$150.000 millones en EE.UU. durante los próximos cinco años, sumándose así a un grupo de empresas que han anunciado compromisos de inversión tras la elección de Trump y sus amenazas arancelarias. Alphabet Inc. ofrecerá el lunes alrededor de US$4.000 millones en bonos corporativos estadounidenses de alta calificación.

Michael Wilson, de Morgan Stanley, dice que un dólar débil respaldará las ganancias de las empresas estadounidenses., lo que ayudará al mercado de valores estadounidense a superar al resto del mundo.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,6% a las 11:27 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 1,1%El Dow Jones Industrial Average registraba pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 subía un 0,5%El índice MSCI World caía un 0,2%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 1,8%El índice Russell 2000 caía un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,2%El euro se mantenía prácticamente sin cambios en US$1,1376La libra esterlina subía un 0,5% a US$1,3384El yen japonés subía un 0,6% a 142,74 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 0,5% a US$93.842,98ether caía un 2,2% a US$1.762,95

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,24%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba cuatro puntos básicos hasta el 2,50%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,50%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 1,9% a US$61,85 el barrilEl oro al contado subió un 0,3% a US$3.330,29 la onza

Nota Original: Nasdaq 100 Falls 1% in Countdown to Tech Earnings: Markets Wrap

--Con la colaboración de Cecile Gutscher y Anand Krishnamoorthy.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.