Raffles Hotels & Resorts inaugurará un paraíso de glamour encantado en México

PR Newswire

NUEVA YORK, 28 de abril de 2025

El primer complejo turístico norteamericano de la histórica marca hotelera se inaugurará en la zona de Cabo del Este de Los Cabos en 2029

NUEVA YORK, 28 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Raffles Hotels & Resorts, una de las principales marcas hoteleras de lujo de Accor, anunció hoy sus planes para llevar la histórica marca a la región mexicana de Los Cabos. Raffles Estera East Cape Resort & Residences, fundado en asociación con ONE Development Group, tiene previsto inaugurar en 2029 y estrenar el primer complejo del líder mundial en hospitalidad de lujo en la región para ampliar la presencia de Raffles en Norteamérica.

"El anuncio de Raffles Estera East Cape, el primer complejo de Raffles en Norteamérica, es un momento histórico para nuestra querida marca. East Cape, con su impresionante belleza, su rica cultura y su tradición de cálida hospitalidad, ofrece el escenario perfecto para dar vida a nuestra visión. Este complejo será algo más que un nuevo destino, expresará de una manera audaz el compromiso de nuestra marca con el diseño extraordinario, las prácticas sostenibles y el arte de ofrecer experiencias excepcionales a los huéspedes". Nos enorgullece trabajar con ONE Development Group para crear un nuevo y glamuroso complejo turístico que honre el espíritu de esta extraordinaria región", declaró Omer Acar, director ejecutivo de Raffles Hotels & Resorts.

El íntimo complejo turístico y las residencias ocuparán un codiciado espacio de playa virgen en la comunidad de Cabo Este de Los Cabos, que se extiende desde San José del Cabo hasta Los Barriles. Cabo del Este se encuentra a solo una hora en automóvil del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, y es un destino muy solicitado en la región de Baja California Sur debido a su prístina belleza natural, su auténtico encanto y su tranquilidad. El complejo Raffles Estera East Cape cuenta con una ubicación exclusiva y única en el paisaje desértico entre el Mar de Cortés y la Sierra de la Laguna, ofrece vistas ininterrumpidas al mar, aguas tranquilas y una playa apta para nadar, perfecta para practicar deportes acuáticos y explorar la vasta vida marina del océano. El Mar de Cortés a menudo es conocido como el "Acuario del Mundo", es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y reconocido mundialmente por su enorme biodiversidad y ecosistema natural.

Raffles Estera East Cape contará con 80 habitaciones y 46 residencias de marca en una primera fase de desarrollo, y será diseñado por la renombrada empresa de diseño Olson Kundig, conocida por combinar a la perfección el diseño de alta calidad con la naturaleza. Los interiores del hotel serán obra de Studio Paolo Ferrari y las residencias de Huber Design. Se espera que tanto los espacios hoteleros como los residenciales reflejen el espíritu glamoroso e inspirador de Raffles, así como la cultura y el patrimonio inconfundibles de Baja California Sur. El complejo también reflejará el compromiso de Raffles y ONE Development Group con la sostenibilidad, en el que se integrarán las buenas prácticas a nivel mundial y el desarrollo responsable en todas los aspectos.

Para disfrutar de una experiencia de esparcimiento excepcional, Raffles Estera East Cape tiene previsto ofrecer un amplio spa, varias piscinas al aire libre, un centro de deportes acuáticos frente a la playa, espacios de club para niños y adolescentes y una variada oferta comercial. También se espera que el complejo cuente con siete ofertas culinarias distintas, entre ellas un salón en el vestíbulo, un restaurante de autor, un restaurante especializado, un bar dentro de la piscina y una cafetería gourmet, así como un Raffles Long Bar y un Writer's Bar. Un salón de baile de última generación, además de espacios dedicados a reuniones y eventos en el exterior, proporcionarán el marco perfecto para reuniones elegantes o celebraciones de acontecimientos. Además de los servicios del hotel, los residentes del Raffles Estera East Cape también disfrutarán de clubes de playa y montaña especializados.

"Nos honra que Accor haya confiado en nosotros y nos asociemos con la emblemática marca Raffles para crear un complejo con una experiencia única en su género que representa los más altos estándares de la hospitalidad de lujo en su primer complejo en Norteamérica. Nuestra visión es generar una experiencia que se identifique profundamente con el carácter y el encanto del prestigioso enclave de Cabo del Este. En colaboración con Raffles, esperamos ofrecer una experiencia que honre la tierra, celebre la cultura e invite a huéspedes y residentes a vivir México en su máxima expresión", afirmó Luis Sada, director ejecutivo de ONE Development Group.

GFG Securities ha desempeñado un papel clave de asesoramiento para ONE Development Group durante las negociaciones del acuerdo de gestión y se le ha encomendado la tarea de garantizar el financiamiento de deuda y capital para desarrollar este proyecto emblemático.

Raffles Estera East Cape es la primera propiedad de Raffles en México y la segunda en Norteamérica, y se suma a la exitosa apertura de Raffles Boston.

ACERCA DE ACCOR

Accor es un grupo hotelero líder en el mundo que ofrece experiencias en más de 110 países, con 5.600 propiedades, 10.000 establecimientos de comidas y bebidas, centros de bienestar o espacios de trabajo flexibles. El grupo cuenta con uno de los ecosistemas de hospitalidad más diversos de la industria, que abarca más de 45 marcas hoteleras, desde las más lujosas hasta las más económicas, así como estilos de vida, con Ennismore. ALL, la plataforma de reservas y programa de fidelización representa la promesa de Accor durante la estancia en el hotel y más allá y da acceso a sus miembros a experiencias únicas. Accor se compromete a tomar medidas positivas en términos de ética e integridad empresarial, turismo responsable, desarrollo sostenible, alcance comunitario y diversidad e inclusión. La misión de Accor se refleja en el objetivo del grupo: ser pionero en el arte de la hospitalidad responsable y conectar culturas con una atención cordial. Accor SA se fundó en 1967 y tiene su sede en Francia. El grupo ha sido incluido en el índice CAC 40, y cotiza en bolsa en Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado extrabursátil (OTC, por sus siglas en inglés) (Ticker: ACCYY) en Estados Unidos. Para más información, visite group.accor.com o síganos en X, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok.

ACERCA DE RAFFLES

Los hoteles, complejos y residencias de Raffles se fundaron en Singapur en 1887, y son lugares donde nacen las ideas, se gesta la historia y se escriben cuentos y leyendas. En cada lugar emblemático, los distinguidos huéspedes y residentes encontrarán un mundo de elegancia y glamour encantado, donde el renombrado legado de servicio cortés de Raffles no conoce límites. Como auténtico centro de destino, Raffles defiende las bellas artes y el diseño y fomenta la cultura en todas sus formas, por lo que guía a los huéspedes para que descubran espacios a su tiempo y a su manera. El compromiso de Raffles con las comunidades locales se expresa mediante diversas iniciativas con la misión unificada de apoyar activamente las artes y el medio ambiente. De generación en generación, los visitantes llegan como huéspedes, se van como amigos y vuelven como familia. Raffles se encuentra en lugares internacionales clave como Singapur, París, Londres, Boston, Estambul, Dubái, Doha, Maldivas, Jaipur, Phnom Penh y Bali, entre otros. Raffles forma parte de Accor, un grupo hotelero líder en el mundo que cuenta con más de 5.600 establecimientos en más de 110 países y participa como marca en ALL, la plataforma de reservas y programa de fidelidad que da acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias.

raffles.com | accor.com | group.accor.com

ACERCA DE ONE DEVELOPMENT GROUP

ONE Development Group, fundada en 2009, es un desarrollador inmobiliario líder conocido por crear entornos innovadores y experiencias únicas que transforman la vida, el trabajo y las interacciones comunitarias en todo México. ONE Development Group dirigió diseños y desarrollos de algunos de los proyectos más visionarios del país como Arboleda, SOFIA, El Gran, GALA y EMANA en Monterrey; NAYA, NAYAMA en Punta de Mita; ALISIA en Puerto Vallarta; y Estera en Los Cabos. La cartera de ONE Development Group incluye más de 2.200 viviendas de lujo de alta gama y más de 725.000 metros cuadrados de superficie construida para oficinas, comercios y hospitalidad. Desde su fundación, ONE Development Group ha construido y gestionado promociones inmobiliarias con más de 2.600 millones de dólares de capitalización total y que han generado más de 3.200 millones de dólares en ventas, lo que demuestra su amplia experiencia en la gestión de capital propio y sus relaciones consolidadas con las principales instituciones bancarias. Para más información, visite odg.com.mx o síganos en Facebook, LinkedIn e Instagram

ACERCA DE GFG SECURITIES

GFG Securities, LLC ("GFG Securities") es una empresa especializada en banca de inversión inmobiliaria que presta servicios de banca de inversión nacional e internacional a empresas públicas y privadas, incluida la captación de capital propio y ajeno, fusiones y adquisiciones y servicios de consultoría estratégica. Con sede en Miami, Florida, GFG Securities ha actuado como enlace principal en transacciones de captación de capital de deuda y acciones que superan los 3.000 millones de dólares, con valores de transacción de entre 20 y 500 millones de dólares. Visite www.GFGSecurities.com para más información sobre la empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2673731/Raffles_Hotels___Resorts_Raffles_Hotels___Resorts_to_Debut_a_Hav.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/raffles-hotels--resorts-inaugurara-un-paraiso-de-glamour-encantado-en-mexico-302439739.html

FUENTE Raffles Hotels & Resorts