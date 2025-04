Pablo Alborán reacciona con ironía a la polémica entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo por su regreso a 'LODVG'

Pablo Alborán ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder este domingo la gala de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se han celebrado, tras su paso por México en la última edición, en el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA.

Además de poner la nota musical a la entrega de los galardones junto a María Becerra y Prince Royce, el malagueño -que acaba de lanzar el single 'Clickbait' un adelanto del que será su próximo disco, que verá la luz próximamente- derrochó simpatía a su paso por la alfombra roja, pronunciándose sobre dos de los temas que más han dado que hablar en los últimos días: Por un lado, el desliz de Cayetaba Guillén Cuervo confirmando por error el regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' tras meses de rumores; y por el otro, el aplaudido debut de Terelu Campos como actriz teatral este sábado en Valladolid con la comedia 'Santa Lola'

También sobre su faceta de actor en la serie de Netflix 'Respira' junto a intérpretes de la talla de Blanca Suárez y Nawja Nimri, que no han dudado en aplaudir el talento natural de Pablo para la interpretación. "La verdad es que ha sido mucho trabajo, llevaba cuatro años preparándome. No se sabía para qué porque lo hice simplemente porque me sentía con ganas de vivir la experiencia, y de pronto llegó esta oportunidad brutal, y muy agradecido porque tanto el elenco como todo el equipo de la serie es inmejorable" ha reconocido con una gran sonrisa, feliz por haber decidido dar el paso de probar suerte como actor.

Sin embargo, muy humilde, asegura que no es "nadie" para dar consejos a Terelu tras su estreno como actriz de teatro a los 59 años: "Oye, Terelu como está en 'Paquita Salas' para comérsela con papas... si no habéis visto 'Paquita Salas' la tenéis que ver".

Respecto a la polémica que se ha creado después de que Cayetana Guillén Cuervo confirmase la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' seis meses después de la salida de Leire Martínez del grupo, y de las informaciones que aseguran que la cantante vasca estaría planteándose tomar medidas legales contra su íntima amiga, a la que ha dejado de seguir en redes sociales a raíz de su error, Alborán ha tirado de diplomacia y ha bromeado con que es tal el culebrón que se ha montado que "hay que hacer una serie de esto, ¿no os parece? Vamos a buscar un guionista para que hable de esto. Que me llamen para el casting".

"Soy fan de La Oreja de Van Gogh, por supuesto de Amaia y de Leire, de las dos" ha revelado, asegurando que "sería la leche" que ambas hiciesen un dúo. "¿Te imaginas? Yo creo que sería brutal, la gente lo escucharía y aparte si lo quieren ellas la gente lo disfrutará más aún. Sea quien sea yo voy a estar ahí en el regreso de La Oreja" ha concluido.