Mediobanca lanza oferta de €6.300 millones por Banca Generali

(Bloomberg) -- Mediobanca SpA lanzó una oferta de adquisición sorpresiva por la división de banca privada de Assicurazioni Generali SpA, lo que pone de relieve el papel del gigante asegurador como centro de gravedad de la fiebre de fusiones y adquisiciones en Italia.

La oferta por Banca Generali, que crearía un importante gestor de patrimonio con unos €210.000 millones (US$238.000 millones) en fondos de clientes, lleva mucho tiempo en el punto de mira del director ejecutivo Alberto Nagel, según afirmó el propio directivo en una conferencia telefónica con analistas el lunes.

Sin embargo, el momento elegido y el canje de acciones utilizados para pagar la transacción ayudarán al ejecutivo a evitar una oferta hostil por su propia entidad crediticia por parte de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

La oferta y la contraoferta forman parte de una ola de operaciones que ha recorrido Italia desde finales del año pasado. Aunque en un principio se centró en el control de Banco BPM SpA, la actividad se ha desplazado cada vez más hacia Generali, mientras el gobierno, los inversionistas y los ejecutivos luchan por el control definitivo de la empresa.

Esto ha convertido a Mediobanca, un banco de inversión y gestor de patrimonios con sede en Milán, en un actor clave. La empresa posee el 13% de Generali, lo que la convierte en el mayor inversionista.

Esta participación ha provocado tensiones desde hace tiempo entre la alta dirección de Generali y Mediobanca, por un lado, y la familia del difunto patriarca Leonardo Del Vecchio y el magnate de la construcción Francesco Gaetano Caltagirone, por otro. Los Del Vecchio y Caltagirone se encuentran entre los mayores inversores tanto de Generali como de Mediobanca.

Los dos inversionistas han argumentado que la participación de Generali no tiene mucha lógica desde el punto de vista del sector para Mediobanca. También poseen participaciones en Monte Paschi y apoyan la adquisición de Mediobanca por parte de este banco.

“Dada la estructura de propiedad, parece que todo esto se reduce a defender a Mediobanca”, escribió Thomas Nienaber, de la consultora MKP Advisors, en una nota a sus clientes sobre el acuerdo presentado por Nagel el lunes. “Esto añade otra capa de complejidad al juego de tronos” en que se ha convertido la lucha por el control de Generali.

Assicurazioni Generali desempeña un papel crucial en el país dada su presencia en los sectores de seguros, gestión de activos y servicios financieros. Gestiona más de €600.000 millones en activos, incluidos más de €30.000 millones en bonos del Estado italiano, fundamentales para el ahorro y las pensiones en Italia.

“En el pasado se nos acusó de depender demasiado de Generali”, señaló Nagel el lunes, en una aparente referencia a las críticas anteriores de Caltagirone y los Del Vecchio. El acuerdo propuesto ahora “no es una respuesta a esa crítica, pero es una solución a esa otra”, afirmó Nagel.

La adquisición propuesta intercambiaría la participación de Mediobanca en Generali por acciones de Banca Generali, de las cuales Generali posee el 50,2%. Por ello, la aceptación de la operación por parte de la aseguradora es crucial para su éxito.

La relación de canje de las acciones de Banca Generali se ha fijado en 1,70 acciones de Assicurazioni Generali, ex dividendo, según el comunicado de Mediobanca.

Durante años, “hemos considerado a Banca Generali como la mejor oportunidad de fusión y adquisición”, afirmó Nagel el lunes en una conferencia telefónica con analistas. Esto permitiría a la compañía acelerar su transición estratégica hacia la gestión patrimonial, añadió.

Nota Original: Mediobanca Bid Fuels Italy’s ‘Game of Thrones’ Over Generali

