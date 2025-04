La española Carlota Ciganda, novena en un Campeonato Chevron con triunfo de Mao Saigo

Nueva York, 27 abr (EFE).- La japonesa Mao Saigo conquistó este domingo el Campeonato Chevron, primer 'grande' de la temporada, mientras que la española Carlota Ciganda acabó empatada en la novena posición con otras tres golfistas.

Ciganda estuvo todo el torneo entre las mejores y este domingo firmó 74 golpes (+2) para terminar su participación en el torneo con un -4 acumulado a tres golpes de la campeona.

"Al final para ganar un 'grande' hay que tener un poquito de suerte, jugar bien, que te entre algún 'putt' (...). Pero bueno, creo que la semana es positiva y, nada, a seguir", dijo la navarra a los medios.

"Llevo ya bastantes años allá arriba y ojalá algún día pueda ganarlo (...). Es un sueño ganar un 'grande' y cuando estás ahí sí sientes un poco los nervios, quieres hacerlo bien y sin querer he fallado algún golpe más de la cuenta. Con el 'drive' no he estado tan fina. Pero bueno, hay que aprender y seguir", añadió.

Por su parte, Saigo se alzó con el triunfo en este 'major' tras superar un 'playoff' de desempate frente a otras cuatro golfistas. EFE