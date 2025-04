De 'The Deer Hunter' a 'Rambo', la guerra de Vietnam en el cine

Alicia García de Francisco

Madrid, 28 abr (EFE).- La de Vietnam (1955-1975) fue la primera 'guerra televisada', pero el cine fue reacio a meterse de lleno en un conflicto polémico, sangriento y en el que Estados Unidos salía muy mal parado. Pero cuando los cineastas decidieron que era el momento, los títulos se encadenaron.

'Taxi Driver', 'The Deer Hunter', 'Coming Home', 'Apocalypse Now' , 'Platoon' (1986) o 'Full Metal Jacket', son algunos de los títulos que están en todas las listas de las mejores películas sobre Vietnam o sus efectos.

-- 'The Deer Hunter' (1978)

Michael Cimino en el ejemplo más claro de un director de culto. Con solo siete títulos en su haber ha pasado a la historia del cine y uno de ellos es 'The Deer Hunter', que disecciona con toda crudeza cómo la guerra de Vietnam cambia (destroza) la vida y la relación entre tres amigos -Robert de Niro, Christopher Walken y John Cazale-. Cinco Óscar para una historia crítica con las autoridades de Estados Unidos y que reflejó el drama de los soldados en su vuelta a casa.

-- 'Taxi Driver' (1976)

La soberbia interpretación de Robert De Niro como un exsoldado de la guerra de Vietnam que se pasa las noches conduciendo su taxi por las calles de Nueva York y la impecable dirección de Martin Scorsese convirtieron a esta película en un clásico inmediato y en un duro recordatorio de los efectos de los conflictos en las personas corrientes.

-- 'Apocalypse Now' (1979)

Grandiosa, caótica, espectacular y wagneriana en toda su complejidad, Francis Ford Coppola construyó en 'Apocalypse Now' un brutal alegato antibelicista que situó en la guerra de Vietnam aunque la novela de Joseph Conrad se desarrollara en el Congo. Una locura de rodaje para una locura de guerra. Queda para la historia una frase del personaje de Robert Duvall: "Me gusta el olor del napalm por la mañana". Una película que "no trata de Vietnam. Es Vietnam", en palabras de Coppola.

-- 'Full Metal Jacket' (1987)

Otro director genial, Stanley Kubrick, que decidió meterse con la guerra de Vietnam, y que filmó una gran película para el momento de su estreno, pero que ha envejecido peor que las de Cimino, Scorsese y Coppola. Mathew Modine da vida a un joven soldado que después de un traumático entrenamiento es enviado a combatir en la guerra de Vietnam. Dos partes claramente diferenciadas en la historia, con una victoria aplastante de la segunda, con magníficas y a veces poéticas escenas en el campo de batalla.

-- La trilogía de Oliver Stone

Por supuesto, un director tan excesivo como Oliver Stone no se podía contentar con hacer una película sobre Vietnam, así que se marcó una trilogía: 'Platoon' (1986), 'Born on the Fourth of July' (1989) y 'Heaven & Earth' (1993).

Primero contó su experiencia como soldado en la guerra de Vietnam en 'Platoon', con Charlie Sheen como protagonista, en una película claramente deudora de 'Apocalypse Now' (protagonizada por su padre, Martin Sheen). Tras la guerra llegó la reinserción en el filme en el que Tom Cruise, sentado en una silla de ruedas, demostró que era algo más que una cara bonita. Y en la tercera ofrece la visión del pueblo vietnamita.

Con su habitual modestia, el director considera que 'Apocalypse Now' y 'The Deer Hunter' son "dos películas bellas, poéticas, extraordinarias, pero no buscan la realidad, como 'Platoon', que muestra el dolor de la infantería y que simpatiza con la población local, con los más de tres millones de vietnamitas que murieron en la guerra".

-- 'Good Morning, Vietnam!' (1987)

Robin Williams bordó su papel de locutor de las Fueras Aéreas estadounidenses en Saigón, donde comienza entreteniendo a los soldados y evoluciona en sus críticas contra la guerra. El actor demostró que su registro iba más allá de la comedia y dejó para el recuerdo una cara triste tras una enorme sonrisa, reflejo de su propia lucha interior.

-- 'Coming Home' (1978)

Jane Fonda y Jon Voight se llevaron los Óscar a mejor actriz y actor en el año en el que el premio a mejor filme fue 'El cazador'. La historia del regreso a casa de un veterano de guerra que, en palabras de la actriz, demostró que "las películas, además de ser entretenidas, pueden ser inspiradores y enseñar e incluso ser sanadoras".

Otros títulos destacados son 'Casualties of War' (1989) con Sean Penn como el 'malo' y Michael J.Fox como el 'bueno'; 'Rambo' (1982), que hizo del personaje de Sylvester Stallone uno de los favoritos de los espectadores menos exigentes, o 'Forrest Gump' (1994) en la que aparece de refilón la guerra de Vietnam.

Mientras que 'Litle Girl of Hanoi' (1974) es uno de los ejemplos más destacados del conflicto narrado desde el punto de vista de los vietnamitas. Y 'The Green Berets' (1968), uno de los pocos títulos rodados sobre la guerra cuando aún no había acabado, con John Wayne como director y protagonista de una historia propagandística, anticomunista y mala a rabiar. EFE