Cyndi Lauper, Joe Cocker o Chubby Checker, elegidos para entrar en el Salón de la Fama

Nueva York, 28 abr (EFE).- La cantante Cindy Lauper es la única mujer entre los siete artistas que han sido elegidos este año para formar parte del Club de la Fama del Rock & Roll, informan medios locales.

En el grupo de elegidos también figuran los legendarios Chubby Checker y Joe Cocker, quienes junto a Bad Company, estaban nominados por primera vez y serán entronizados este año.

Completan la lista de elegidos Outkast, el singular grupo de hip-hop, los roqueros The White Stripes y Soundgarden, representantes del sonido 'grunge'.

Los nuevos miembros de este club fueron anunciados anoche durante la retransmisión en vivo del episodio "Noche del Salón de la Fama del Rock & Roll" del programa "American Idol".

La ceremonia completa de incorporación se transmitirá en vivo el 8 de noviembre desde el Teatro Peacock de Los Ángeles (California).

Entre quienes no lograron entrar este año se encuentran The Black Crowes, Billy Idol, los mexicanos Maná y Phish, todos nominados por primera vez, junto con Mariah Carey y Oasis (ambos nominados en 2024 por primera vez) y Joy Division y New Order (nominados una vez en 2023), informa USA TODAY.

Además de los artistas incluidos, el Salón de la Fama del Rock & Roll otorga varios premios más.

Salt-N-Pepa y Warren Zevon serán reconocidos con el Premio a la Influencia Musical. Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye serán reconocidos por la Excelencia Musical. Lenny Waronker, reconocido productor y ejecutivo de DreamWorks/Warner Bros. Records, recibirá el Premio Ahmet Ertegun.

Para ser elegible para la incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, un artista o banda debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación.

El club musical cuenta con más de 1.200 miembros con derecho a voto, entre artistas, historiadores y miembros de la industria musical. EFE