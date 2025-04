Cardenal argentino Rossi: Espero un papa con el coraje de no perder el camino de Francisco

Ciudad del Vaticano, 28 abr (EFE).- El cardenal argentino Ángel Sixto Rossi, que participará en el cónclave que elegirá al próximo papa, dijo este lunes que espera que el sucesor de Francisco tenga el "coraje" de continuar con su obra, aunque desde su propia "individualidad".

"Comenzamos ahora a rezar, con el deseo de encontrar una figura que tenga el coraje de continuar (el trabajo de Francisco), con su individualidad. No se necesita que sea igual al papa Francisco, pero que no pierda el camino que ha comenzado Francisco de misericordia", dijo a la prensa Rossi al entrar a la quinta congregación de cardenales preparatoria para el cónclave.

Rossi, que se estrenará en una elección del papa, reconoció entre risas que siente "miedo" por participar en tal decisión, aunque consideró que la asamblea se celebrará en un "clima de esperanza y unidad".

"Pienso que no será difícil encontrar unidad, porque hay cosas grandes como el amor del Señor, y también el pueblo de Dios, que es el motivo de nuestra unidad", señaló.

Del próximo pontífice, el arzobispo de Córdoba, de 66 años, espera "lo que hemos recibido de Francisco: misericordia, cercanía, caridad, la ternura".

Y preguntado por la fecha del cónclave, el argentino manifestó que no sabe cuándo se anunciará, pero que "imagina" que será hoy.

Rossi se prepara para vivir una cita "con esperanza de poder dar una mano y encontrar la figura que nos ayude a seguir caminando", aunque no se atreve a pronosticar si será un cónclave corto o largo: "No me da el cuero para tanto". EFE

