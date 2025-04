Zverev: "El sistema de arbitraje es fiable pero hoy no sé que ha pasado, hablaré con ATP"

Madrid, 27 abr (EFE).- El alemán Alexander Zverev, segundo mejor jugador del mundo y primer favorito del Masters 1.000 de Madrid, justificó la decisión de fotografiar la marca de un bote de una pelota que reclamó como mala contra Alejandro Davidovich porque, según su criterio, aunque el nuevo sistema de tecnología de arbitraje es "fiable" hoy falló sin "saber que ha pasado", algo para lo que hablará con la ATP.

La jugada sobre la que fue preguntado Zverev en conferencia de prensa fue una en la que sacó el teléfono móvil de su bolsa y fotografió la marca de un bote de una pelota que reclamó como mala, y que fue considerada buena por el sistema electrónico, en el partido ante Alejandro Davidovich de la tercera ronda del torneo madrileño.

El jugador germano protestó una acción que vio mala al árbitro sueco Mohamed Lahyani y que la tecnología la dio a favor del español. A pesar de la imagen que mostró la cámara para reflejar la señal del impacto de la pelota, Zverev le dijo al juez que bajara a comprobar que tenía razón y que el tiro de Davidovich se había marchado notablemente fuera.

Lahyani rechazó bajar de su silla y comprobarlo porque, con el sistema electrónico no hay lugar a la duda, teóricamente, según la organización.

"Creo que hubo un defecto en el sistema y hubo un error en el sistema en ese momento. Soy partidario de la tecnología pero la pelota estaba fuera. No es como cuando hay un milímetro dentro y un milímetro fuera. Eran cuatro o cinco centímetros, así que creo, honestamente, que hubo un mal funcionamiento en el sistema en ese momento", dijo Zverev, ante los medios de comunicación.

"Al ver la pelota fui al árbitro y le dije que por favor bajará a echar un vistazo a esto porque no estoy loco", comentó el alemán, que se expone a una posible sanción por ese comportamiento.

"Va a ser interesante ver qué pasa ahora y qué tipo de multa voy a conseguir, a pesar de que tengo razón. Espero que no me pongan una multa porque, en mi opinión, estoy completamente en el derecho de hacer lo que hice y no debo ser multado por esto. Normalmente el sistema es muy fiable y ha sido hasta ahora acertado pero hoy no sé lo que pasó", declaró.

"No es culpa del árbitro porque si por norma no puede bajar, no puede bajar. Hablaré con los supervisores y hablaré con la ATP porque esto no es normal. Un error de uno o dos milímetros lo entiendo, pero cuatro o cinco centímetros no es normal", finalizó. EFE