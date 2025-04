Terelu Campos regresa a Madrid tras su éxito en Valladolid

Terelu Campos ha llegado a su casa de Madrid pletórica tras triunfar en Valladolid con la obra de teatro 'Santa Lola' con la que debutaba como actriz: "No puedo decirte que no me lo esperaba, porque sabía que el teatro estaba lleno, pero cuando te metes en una aventura, no sabes cómo va a salir".

Y lo cierto es que fue todo un éxito que ella misma sintió cuando terminó la obra y vio que "la gente empezó a aplaudir, y luego escuchaban las risas, y con eso es como que dices, 'bueno, venga, parece que vamos bien".

En cuanto a quién le dedica este éxito, ha desvelado que "a todas las personas que disfrutaron ayer de la obra y, por supuesto, pues a mi madre, a Laura, a Paco y a mi doña Concha Velasco".

La comunicadora recibió el apoyo de su familia, pero llamó especialmente la atención lo emocionado que se dejó ver Carlo Costanzia entre el público, algo que a ella no le ha sorprendido: "Es que no lo conocéis, es que a Carlo lo conocéis poco, conocéis una faceta de él, que él se tensa con la prensa y sobre todo se tensa con la prensa y con el bebé, pero Carlo es un tío estupendo".

Además, no ha dudad en defender a su hija tras las críticas recibidas por su altivez con la prensa: "Que tiene carácter, ¿eh? Que tiene carácter. Bendito carácter. Me gusta que tenga carácter, sí me gusta que tenga carácter. Porque una cosa es carácter y otra cosa es mal carácter".

En cuanto a la ausencia de su sobrino, José María Almoguera, ha recalcado que "José María es que estaba en Jerez. Estaba planeado hace mucho tiempo y además él tenía un compromiso de publicidad, de trabajo" y ha dejado claro que "no tengo ningún problema con nadie en mi familia, ni nadie de mi familia conmigo".

Por último, para su hermana Carmen también ha tenido unas bonitas palabras: "Ha estado pendiente, tranquila. Ya verás que tú puedes... Pero bueno, es mi gente, ¿qué me van a decir? A mí lo que me importa es que el público saliera contento, que se divirtiera, que pasara una hora y media alejado de los problemas del día a día, ¿no? Porque el día a día nunca, tampoco es fácil".