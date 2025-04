Nieves Álvarez recuerda emocionada el encuentro que tuvo con el Papa Francisco

Nieves Álvarez se dejaba ver esta semana en el evento 'Elle Lacturoea Skin Festival' y allí sorprendía a la prensa hablando del emotivo momento que vivió cuando conoció al Papa Francisco en el año 2019, un recuerdo que jamás olvidará.

La modelo desveló que "tuve la gran suerte de ser la presentadora de su evento, de su Fundación Escolas, que lo que hace es ayudar a niños y a jóvenes en exclusión social y les ayuda a formarse. Estuve en el Vaticano, en una sala muy pequeñita, a su lado y tuve la gran suerte de que me diese su bendición y de tener ese pequeño encuentro con él. Era una persona que te imponía soberanamente".

En cuanto a cómo vivió ese momentazo, Nieves explicó que "es una presencia que te impone, pero que en un momento, con una mirada, con esos ojos, te llegaban de calidad, rompía todo tipo de protocolo y llenaba la sala de esa calidad y de esa humanidad que él desprendía".

Después de presentar ese evento, Nieves se acercó a él y "me dio la mano, estuvimos hablando y yo solamente recuerdo el brillo de sus ojos cuando me miraba y me hablaba" algo que definía como "precioso".

"Para mí fue uno de los momentos más impactantes de mi vida. Tenía muchos nervios porque me imaginaba que iba a ser un evento más grande y me vi en una pequeña sala del Palacio San Calixto, muy íntimo y muy bonito, y me sobrecogía", explicó.

En ese aspecto, Álvarez lo considera "un regalo muy bonito que me dio la vida, también gracias a mi profesión, con lo cual, tuve la gran suerte de que se fijasen en mí".