Laura Ponte asegura que está "súper tranquila" y no espera volver a enamorarse

Las medidas legales que el Rey Juan Carlos ha tomado contra Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen han dado mucho que hablar en las últimas semanas. Hay quien no entiende porqué el emérito actúa contra estas dos personas después de que se haya hablado públicamente sobre él y, otros, que defienden que el emérito quiera salvaguardar su honor.

Hace unos días, Laura Ponte se dejaba ver ante la prensa y haciendo gala del respeto que siempre ha tenido a la Familia Real se mostraba cauta a la hora de hablar de esta polémica.

"No preguntéis por eso porque no tengo ni idea. Eso es asunto suyo, eso que lo resuelvan ellos. Yo tengo que resolver las tareas de mi casa. Ser muy consciente de lo que pasa en el mundo, pero hay cosas que no me toca a mí hablar de ellas", explicaba.

Siempre respetando los movimientos que los miembros de Casa Real han hecho a lo largo de su vida y sin querer decir nada que pueda molestarles, la modelo evitaba posicionarse u opinar acerca de la actitud del emérito.

De lo que sí que habló fue de la familia Gómez-Acebo, a la que ella estuvo muy ligada, asegurando que "no debe ser fácil" enfrentarse a las recientes muertes que han tenido porque "no es una tarea fácil cuando se mueren dos hermanos jovencitos".

Además, reconocía que sus hijos se acuerdan de sus tíos porque "a veces me dice, 'ay, mira, esta es la canción, la última canción que he escuchado con el tío Juan, esta no sé qué', estas cositas... es normal, porque han sido buenas personas, muy buenas".

Por último, le preguntaban por su corazón y dejaba claro que "estoy súper tranquila" y parece que no tiene necesidad de encontrar el amor porque "estas cosas no se planean, primero eso, amarte a ti mismo y luego si hay un huequito, a los demás".