Gallardo: "Tiene más valor porque se dio ante un rival que se preparó en la semana"

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- Marcelo Gallardo ponderó el triunfo de su River Plate ante Boca Juniors esta tarde en el superclásico del fútbol argentino y sentenció que tras el empate con Independiente del Valle se trató de una “semana redonda”.

"Siempre es disfrutable un partido con Boca. La gente lo vive de manera especial y nosotros también. Ganar genera una alegría inmensa. Estoy muy feliz por el equipo, por los jugadores que merecían una alegría de estas que generan emoción, identificación con la gente. En nuestra cancha, con 85.000 personas, no podría ser mejor”, expresó el entrenador del Millonario en conferencia de prensa.

"Viendo el contexto, sabíamos de la exigencia que íbamos a tener en la semana con tres partidos y un viaje muy cansador en el medio. No tuvimos mucho tiempo de prepararlo al partido. Estamos creciendo y jugamos ante un rival que se preparó en la semana. Por eso tiene mucho más valor, porque pudimos jugar como quisimos, en un primer tiempo donde dominamos, tuvimos mucho criterio para jugar, mucha movilidad”, añadió el técnico.

Al ser consultado sobre el autor del primer gol, la joya de 17 años Franco Mastantuono, Gallardo dijo: “Mastantuono está dando sus primeros pasos. Si ya lo queremos vender porque el mundo y el mercado son dinámicos, lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Tiene los pies sobre la tierra y debe seguir creciendo como futbolista y como persona”.

“Es un talento que hoy resuelve situaciones con su capacidad y que le viene bien a River, pero no es el conductor, es un jugador que se acopla. Eso de cargarle responsabilidades, no va a ser así. Por sus cualidades, juega como lo hace, y eso tiene mucho valor”, concluyó Gallardo sobre Mastantuono.

El propio ‘Joven Maravilla’ en declaraciones televisivas post triunfo señaló: "Fuimos justos ganadores. El primer tiempo fuimos muy superiores. Este equipo tiene mucho carácter, jerarquía y un juego en evolución. Teníamos en claro lo que teníamos que hacer. Cuando supimos que iban a tener línea de 5 no nos cambió el plan”.

"Hablé mucho con 'Pity' Martínez y me dijo que no me enfoque tanto en el exterior, que obviamente se vive con mucha adrenalina. Intenté aislarme en la jugada del gol y eso creo que me ayudó mucho. Fue el partido que más esperé desde que estoy en Primera. Estoy contento y emocionado", agregó, con una sonrisa en el campo de juego del Monumental. EFE