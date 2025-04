Evenepoel: "No puedo esperar milagros"

Redacción deportes, 27 abr (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), clasificado en el puesto 59 de la Lieja Bastoña Lieja, lejos de la disputa de los puestos de honor, admitió que no tuvo su día y que no se pueden "esperar milagros" después de los problemas de lesiones y del proceso limitado de preparación.

"Ya dije que no debían esperar todo de mí. No soy un robot. Todos han tenido un invierno entero, yo solo he podido entrenar adecuadamente durante un mes y medio. Eso se nota en carreras como esta. No, no estoy enfermo. Como dije, hay que ir día a día. Tendré que esperar a ver cómo va el resto de temporada. Son carreras muy largas, de 6 horas. Hay que mantener ese ritmo", señaló Evenepoel.

Sin entrar en pánico, Evenepoel reconoció que no puede haber milagros dadas las circunstancias.

"Tengo que aprovechar cuando tengo un buen día, y tengo que aceptar un mal día. Simplemente tengo que seguir trabajando con calma. Simplemente tengo que aceptarlo. No puedo esperar milagros. En el ciclismo moderno hay que entrenar muy duro para estar en plena forma. Esto no es ningún secreto", señaló.

Remco Evenepoel dijo que al llegar a La Redoute, donde atacó Pogacar, ya estaba con la luz roja encendida.

"La Redoute fue una señal de alerta. Estaba la carrera lanzada y sentí que ya no saldría bien. Ahí se trataba de tener piernas y fuerza".

"Carreras como la de Lieja no mienten. Si eres bueno, siempre estás delante. Mi mejor versión se esfumó en la última hora. También lo indiqué en el coche y al equipo no le sorprendió que no fuera tan bien. Correré en Romandía a partir del martes y aprovecharé eso para recuperarme", concluyó. EFE