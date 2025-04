Darío Grandinetti desea que el sucesor de Francisco continúe con su "legado": "Representó el cambio necesario"

El actor Darío Grandinetti, nominado en los XII Premios Platino a Mejor Actor de Reparto por 'Nina', ha deseado que el Vaticano continúe con el "legado" que ha dejado su compatriota el Papa Francisco, a quien ha elogiado su "mirada generosa" con los más necesitados.

"Me removió su pérdida por lo que representó y espero que siga representando ese cambio necesario y su mirada generosa hacia los más necesitados. Sería fantástica que se siguiese su línea", ha asegurado durante la alfombra roja de los Premios Platino en el Palacio Municipal Ifema de Madrid.

El actor, que encarnó al Pontífice en la película 'Francisco: el padre Jorge', se ha cuestionado qué pasará ahora con la Iglesia Católica y desconoce si el Papa pudo ver la película, aunque sí que ha desvelado que "no le causaba mucha gracia que se hicieran películas sobre él. "No las prohibía ni mucho menos, pero no era algo que le causara mucha gracia", ha indicado.

Grandinetti ha afirmado que el fallecimiento del Papa Francisco deja un vacío en Argentina, donde cree que se necesita "una figura como la suya para hablar de los problemas que hay". "La cosa está cada vez peor y Francisco era alguien que se encargaba de hablar sobre esas mezquindades y miserias", ha apostillado.

Por último, preguntado por la situación del cine argentino, el actor ha criticado que el Instituto Nacional de Cine se haya "jactado" recientemente de no haber financiado ninguna película en el último año. "Es patético y me da pena porque un país sin cine se estrella", ha concluido.