Ancelotti: "Dolido por no levantar la Copa, pero nada que reprochar a mi equipo"

Sevilla, 26 abr (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó tras la derrota en la prórroga de la final de la Copa del Rey contra el Barcelona (3-2) disputada en Sevilla que está "dolido por no haber sido capaz de levantar la copa", pero que no tiene "nada que reprochar" a su equipo porque "ha competido bien y ha hecho el partido" que tenían que "hacer".

El técnico italiano compareció con semblante serio en la sala de prensa del Estadio La Cartuja y consideró que, aunque no jugaron "bien en la primera parte" y en ella se les "ha complicado" la final, en la segunda el Real Madrid estuvo "más cerca que el rival" de la victoria, por lo que recalcó que "no hay que reprochar nada al equipo".

"Ha sido un buen partido, hemos competido bien, se nos ha complicado la primera parte porque ellos han buscado meter el balón a nuestra espalda, y ahí se ha complicado, pero después en la segunda el equipo ha competido bien e hizo lo que tenía que hacer", aseguró en rueda de prensa Ancelotti, que dejó claro que no iba a hablar de los árbitros.

"Estuvimos muy cerca. Hay que seguir peleando y luchando, el equipo lo ha hecho bien y no hay nada que reprocharle", subrayó el preparador madridista, quien, cuestionado por su futuro, se pronunció de la siguiente forma: "puedo seguir, puedo parar, será un tema de las próximas semanas, no de hoy", precisó.

Sobre la gran superioridad del rival en el primer tiempo, explicó que "es el Barça, ha defendido bien y aunque hemos buscado la salida contra ellos, no era tan sencillo", admitió, pues "cuando ellos tienen mucha energía, presionan bien y es mucho más complicado", si bien "cuando han bajado un poco la presión", su equipo ha "salido muy bien y en la segunda parte ha sido un partido muy bueno".

Ancelotti también indicó que no alineó de inicio al francés Kylian Mbappé porque, recién salido de una lesión, "no podía aguantar los 90 minutos", por lo que ha "preferido sacarlo en la segunda parte, cuando el ritmo bajó un poco, y entró muy bien, logró el empate (1-1) y ha tenido oportunidades".

En cuanto a las tarjetas rojas mostradas a tres de sus jugadores tras el 3-2, Lucas Vázquez, el alemán Antonio Rüdiger y el inglés Jude Bellingham, el entrenador italiano reconoció que no sabía con certeza quiénes habían sido expulsados y que "hay que ver qué ha pasado" después de una acción, la del gol de la derrota, en la que "algo ha salido mal", en referencia al balón perdido por Brahim Díaz.

"Brahim ha pensado que Lucas le podía poner el balón a la espalda y le dio un balón raso. Son pequeños detalles que a veces no te cuestan nada y otras te cuestan mucho", asumió Ancelotti, quien comentó sobre las posibles sanciones que pueden recaer sobre los expulsados que "hay que esperar, ahora hay dos días para descansar y luego a preparar los dos partidos importantes de Liga (Celta y Barcelona) y seguir compitiendo hasta el final".

Preguntado por una posible lesión de Rüdiger, manifestó que el central alemán "no está lesionado", sino que "estaba muy cansado y no podía correr más", y añadió: "ha hecho un fantástico partido, aguantó hasta que podía; tenía mucho cansancio y no podía más, y le agradezco el esfuerzo sensacional que ha hecho". EFE