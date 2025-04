Ana Rodríguez sopla las velas de su cumpleaños junto a sus hijas y Manuel Martos

Demostrando una vez más que son una de las familias más unidas del panorama nacional, Ana Rodríguez ha celebrado su cumpleaños con una discreta reunión junto a tres de sus hijas, Amelia, Ana y Sofía Bono, en un conocido restaurante de la capital. Aunque con algunas ausencias marcadas como la de su otro hijo, José Bono, Ana pudo soplar las velas de su 67 cumpleaños rodeada de algunas de las personas más importantes de su vida y es que entre los invitados también estuvieron sus nietos con los que Ana estuvo especialmente cariñosa y atenta.

Como un miembro más de la familia, también Manuel Martos acudió al cumpleaños de su ex suegra y abuela de sus hijos. Muy cercano y cariñoso con todos los asistentes, el hijo de Raphael volvió a demostrar que la relación que mantiene con Amelia y su familia es maravillosa a pesar de la decisión de poner punto y final a su relación.

Aunque en esta ocasión José Bono no pudo acudir al almuerzo, la relación entre el ex Presidente de Castilla la Mancha y su ex ujer también es maravillosa por lo que no es extraño verlos compartir acontecimientos familiares como muestra de la buena relación que han sabido conservar tras la separación.

Tras varias horas de almuerzo en el que pudieron charlar y ponerse al día sobre sus vidas, Amelia, Sofía y Ana Rodríguez abandonaban el local para caminar los pocos metros que les separaban del coche con el que se marcharon todas juntas.

Lejos de esconder que había sido un día muy especial, las fotografías revelan algunos de los regalos que Ana recibió por parte de sus hijas como fue el caso de varios ramos de flores de gran tamaño y un tarjetón a modo de felicitación en el que seguramente pudieron escribir un mensaje muy especial.