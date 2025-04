Toni Bou también gana en Tallín

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El español Toni Bou, campeón mundial en 37 ocasiones, cerró la temporada con una nueva victoria en la última prueba del Campeonato de X-Trial, disputada en Tallin, a la que llegó con la corona asegurada tras la anterior cita en Cahors.

El piloto del Repsol Honda Trial Team dominó una vez más con rotundidad. Mandó en la clasificación, en la superpole y en la gran final desde el segundo sector, beneficiado por los errores de sus rivales.

Bou no falló, su compañero Gabriel Marcelli perdió opciones a la victoria tras enlazar varios fallos y los fiascos de Jaime Busto (GasGas) en el tercer y el quinto parcial le facilitaron el camino hacia el triunfo con siete puntos de ventaja.

A la vista del control del campeón mundial la principal emoción se vivió por la segunda plaza, que fue para Busto en detrimento de Marcelli.

"Aunque ya había ganado el título, esta victoria ha sido especial porque he ganado en todas las fases de la noche y el recorrido era muy exigente. Sin duda, es la mejor manera posible de cerrar la temporada del Campeonato del Mundo", dijo Bou, que acabó en cabeza de la general con 135 puntos, 23 más que Busto.

"Estoy contento de cómo han ido las cosas porque me he sentido bien desde el principio. He tenido dos fallos en la final pero estoy contento de haber terminado la temporada así y con la medalla de plata", aseguró Busto. EFE