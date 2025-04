Rovanperä prosigue con su rodillo y pone la directa hacia la victoria del 'Islas Canarias'

Las Palmas de Gran Canaria, 25 abr (EFE).- Kalle Rovanperä (Toyota) marcha intratable hacia la victoria y cierra una jornada casi perfecta para sumar doce de trece victorias parciales posibles en el Rally Islas Canarias-Rally de España para sostener un liderato de 45.2 segundos sobre el ocho veces campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier, resignado ante la “falta de la velocidad del líder”.

El finlandés volvió a dejar una clase maestra de conducción por las carreteras canarias, caracterizadas por un asfalto abrasivo y un recorrido circuitero al que se ha adaptado a la perfección el ‘69’, especialmente en ‘Tejeda-San Mateo’, una especial que consideró “top tres tramos favoritos” de su carrera y en la que asestó dos golpes casi definitivos a la clasificación.

A sus espaldas continúa un insatisfecho Ogier que, pese a estar “contento” con su Toyota GR Yaris Rally1 y experimentar “una tarde positiva”, se ha visto incapaz de alcanzar a su compañero de carpa, si bien ha conseguido poner tierra de por medio con el líder del Campeonato del Mundo (WRC), Elfyn Evans, que se sitúa ya a 22.9 segundos.

Evans, único piloto capaz de romper la hegemonía de Rovanperä en el tramo espectáculo de 'Las Palmas de Gran Canaria', consolida su tercer escalón en el cajón del podio tras liberarse de la tímida presión que ejercía el júnior de Toyota Gazoo Racing WRT, Sami Pajari, cuarto en la clasificación hasta la repetición de ‘Tejeda-San Mateo’.

El vigente campeón de WRC2 sufrió un fuerte golpe en el frontal delantero derecho de su GR Yaris Rally1 tras irse ancho en una curva rápida de izquierdas y embestir un guardarraíl a escasos tres kilómetros de la meta. El finlandés, que venía mejorando en cuatro segundos el mejor tiempo provisional, se despide así de sus opciones de sacar buenos puntos en Canarias.

A la cuarta posición asciende un Takamoto Katsuta más conservador que aun así intenta “dar pasos adelante”, aunque aseguró en la meta de ‘Arucas-Firgas-Teror 2’ que “no quiero forzar para no cometer errores sin jugarme mucho en la tabla clasificatoria”.

La salida de carretera de Pajari rompe el pleno de Toyota en el top cinco y permite a Hyundai Shell Mobis WRT contener la hemorragia de puntos y ascender una posición con cada piloto, comandados por un Adrien Fourmaux que marcha quinto, pese a perder tiempo en la salida de carretera de Grégoire Munster, tras un sábado de “buenas sensaciones”.

En su particular pelea con su Hyundai i20 N Rally1 continúan inmersos el vigente campeón del mundo, Thierry Neuville, y Ott Tänak, quienes siguen sin vislumbrar noticias positivas, a pesar del incansable trabajo de ingenieros y mecánicos, y se resignan a completar las cronometradas con la mente ya puesta en el Rally de Portugal, quinta ronda del calendario de WRC.

“Estamos haciendo un test a ciegas. Los ingenieros pusieron algo en el coche e hicieron ajustes. Esperaba alguna mejora, pero sigue siendo lo mismo que antes", sintetizó un frustrado Tänak.

Las malas noticias siguen llegando a las carpas de M-Sport Ford WRT tras la pérdida de tres minutos por parte de Grégoire Munster después de una pasada de frenada en una curva de derechas, evitando un árbol por centímetros, y quedar empanzado entre tierra y cañas, si bien pudo reanudar la marcha sin daños en su vehículo con la ayuda del público.

“Ha sido un error tonto sin pelear por nada. Fui un poco optimista en la frenada y me he ido largo, pero es lo que intentas cuando el coche no está funcionando. Si no aprieto y me conformo con los dos puntos no aprendemos nada”, explicó Munster.

Con los errores de Pajari y Munster, Joshua McErlean asciende a la décima plaza, antecedido por los Rally2 de Yohan Rossel y Alejandro Cachón, tras un Rally Islas Canarias-Rally de España complicado para el irlandés, que sigue trabajando en comprender los reglajes y las reacciones de su Ford Puma Rally1 en las abrasivas carreteras de la isla de Gran Canaria.

En WRC2, el francés Yohan Rossel consolida su liderato pese a la presión del español Alejandro Cachón, que le robó dos mejores tiempos en la primera sección de la mañana, aunque el galo sofocó la reacción y amplió su dominio en la segunda mitad de la jornada. Desde la tercera posición vigila un lejano Nikolay Gryazin.

Para este domingo, también a doble pasada, los pilotos abordarán los tramos de Agüimes-Santa Lucía (14.97 km.), Maspalomas (13.47 km.), que será el tramo de bonificación en su segunda pasada, y el tramo espectáculo de 'Costa Canaria', que discurrirá por el Gran Karting Club de Gran Canaria (1,50 km.). EFE

