¡Que 121 años no son nada!

Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- Tres futbolistas que suman 121 años, el argentino Hernán Barcos con 41, el peruano Paolo Guerrero (41) y el colombiano Dayro Moreno (39) acaparan desde la semana pasada los reflectores en las copas Libertadores y Sudamericana gracias al poder goleador de estas figuras incombustibles que se niegan a colgar las botas.

Y en la fila, muy cerca de ellos, se destacan también los argentinos Pablo Vegetti, con 36 años, Luciano Pons (35) y Germán Cano (33), así como el brasileño Alan Patrick (33).

José Paolo Guerrero hizo historia en Matute con el doblete conseguido en el choque entre Alianza y Talleres en la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Dos tantos clave para ganar y que disparan la ilusión en Lima. El delantero peruano de 41 años se convirtió en el cuarto anotador más veterano del torneo y mantiene la mira afinada y la ilusión de mantenerse en la élite.

Guerrero está en la clasificación de veteranos artilleros solo por detrás del brasileño Zé Roberto (42 años y 322 días), del paraguayo Roque Santa Cruz (42 años y 265 días) y del uruguayo Óscar Aguirregaray (41 años y 189 días), según datos de la Conmebol.

Aunque empezó el año como suplente de Hernán Barcos, la semana pasada apareció de inicio y se mostró intratable en el área. A los 10 minutos ganó un centro y aprovechó el balón suelto para ajustar la pelota en la red. No veía puerta desde abril de 2023, cuando lo hizo con Racing.

Guerrero logró otro hito que difícilmente vaya a igualar alguien. Es el primer jugador peruano que marca en la Libertadores para cinco equipos diferentes, como informó MisterChip en X. Ha celebrado goles con las camisetas de Corinthians, Internacional, Flamengo, Racing y Alianza Lima.

El 'Depredador' fue sustituido en el 83 y entró en su lugar otro incombustible de 41 años de edad como 'el Pirata' Barcos, quien decidió el duelo con un gol en el 95 que le permitió a Alianza ganar por 3-2 a Talleres para seguir en la lucha por los octavos de final en una zona D realmente complicada en el que su equipo es tercero con 4 puntos por detrás del Sao Paulo (7) y de Libertad (6).

"Los viejitos de Alianza seguimos metiéndola. Ha sido uno de los goles más gritados de mi carrera", admitió Barcos, líder de los artilleros de la Copa Libertadores con cinco anotaciones.

Otro integrante de la viejaguardia es el centrocampista brasileño del Internacional de Porto Alegre Alan Patrick, de 33 años, que con 4 tantos escolta a Barcos en la clasificación.

Patrick anotó el primer gol de penalti para el Inter cuando caía por 0-3 en casa y asistió en el tercero que marcó a los 73 minutos otro veterano, Fernando, un volante de 37 años, para rescatar un 3-3 ante el Nacional uruguayo en el grupo F.

Con 3 dianas en el torneo aparece el delantero argentino Luciano Pons, de 35 años, que anotó de penalti el gol que le dio al Atlético Bucaramanga el empate 1-1 con Fortaleza.

También entraron al grupo de goleadores del torneo esta semana el mediocampista chileno Charles Aránguiz, de 36 años, de la U de Chile, y también con 33 abriles están los brasileños Deyverson, del Fortaleza y Willian José del Bahía, así como el delantero argentino Guido Carrillo, de Estudiantes de La Plata.

En los inicios de su dilatada carrera, el atacante colombiano Dayro Moreno estuvo en la campaña de aquel Once Caldas que ganó la Copa Libertadores en 2004, y veintiún años después sigue dando de qué hablar, batiendo las redes y siendo protagonista ahora en la Sudamericana y de nuevo con el blanco blanco.

Con 39 años y 218 días se convirtió el martes pasado en el jugador más veterano en marcar un triplete en toda la historia de la Copa Sudamericana al superar al brasileño Grafite, quien lo logró con 37 años y 179 días cuando jugaba en el Santa Cruz, según datos de MisterChip en X.

Con esos tres tantos, Once Caldas venció a domicilio en La Paz por 2-3 al boliviano Gualberto Villarroel San José, y Moreno encabeza la clasificación de goleadores del torneo con 4 anotaciones, junto al panameño Ismael Díaz, de 27, del club ecuatoriano Universidad Católica.

Los tantos de Moreno sirvieron para que Once Caldas quedara en el segundo lugar del grupo F con 6 puntos, por detrás del líder Fluminense (7), que tiene a otro viejo conocido, el argentino Germán Cano, de 37 años, con 3 dianas en el torneo.

Moreno, además, superó al exjugador del Atlético de Madrid Radamel Falcao García, de 39 años, como el futbolista colombiano con más goles en la historia (354).

Dayro, que nunca ha escondido su gusto por las fiestas y la vida bohemia, ha dicho sin tapujos que el plus para seguir marcando goles casi a los 40 no es un secreto. "Todos saben lo que tomo y cuánto me gusta", dijo a periodistas al admitir el consumo de bebidas alcohólicas.

Otros treintañeros goleadores de la Sudamericana con 3 dianas son el argentino del Vasco da Gama Pablo Vegetti (36) y el ecuatoriano del Cienciano Carlos Garcés (35).

Y como goles son amores, estos delanteros aún no piensan en el retiro porque mientras sigan celebrando un año más no es nada. EFE

