Luitingo explica porqué ha cancelado su concierto: "Es un cosilla personal"

Luitingo hacía saltar todas las alarmas hace unos días al emitir un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaba la cancelación de uno de sus conciertos más próximos "por motivos personales".

Sin embargo, el artista ha hablado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha confesado que no se trata de nada grave, simplemente "una cosilla personal y demás", pero sí comentaba que "bueno, ahí vamos, tirando".

Desde que se hiciera pública la ruptura sentimental con Jessica Bueno parece que el cantante no lo está pasando bien, tanto es así que ha desvelado que está intentando seguir con su vida "con la familia y trabajando, y aquí voy a... Aquí ahora voy a grabar unas cosas y nada".

En cuanto al ámbito profesional, Luitingo ha explicado que todo está "bien, cerrando muchas cosas y sí, bien, a mediados de mayo sacamos una cosa muy bonita".

Tras hacer saltar las alarmas con ese comunicado también se habló de que podía haberse sometido a algún retoque estético, nada más lejos de la realidad ya que ha negado la mayor: "¿Te imaginas? No, sino que me hice una limpieza y unas cosas ¿pero ustedes creéis que yo me voy a poner como Luis Miguel? Ojalá".