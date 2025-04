Fiesta del Libro y la Rosa de México llega tras la polémica por el bajo índice de lectura

David Álvarez

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- La Fiesta del Libro y la Rosa, una de las invitaciones a la lectura más importantes en México, abre sus puertas este fin de semana para recibir a todo tipo de lectores y contrarrestar las cifras nacionales del país norteamericano, con un promedio de lectura de 3,2 libros al año.

"¿Es cierto que los mexicanos no leen?" fue la pregunta hecha en la semana a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a escritores nacionales como Lydia Cacho o Benito Taibo con motivo del Día Mundial del Libro, el 23 de abril, y la Fiesta de la Rosa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 69,6 % de la población alfabeta se considera lectora de al menos un libro, 15 puntos porcentuales menos que hace 10 diez años.

Ante esta problemática, Sheinbaum ha destacado que no se debe a una irresponsabilidad lectora, sino a "que a veces no hay accesibilidad al libro".

Sobre esta misma carencia, el autor mexicano Benito Taibo, conocido defensor de abaratar el precio de los libros, subrayó que las estadísticas y encuestas no “desprenden” la realidad del país.

"Estoy convencido de que el mexicano lee, y mucho más de lo que dicen las encuestas", explicó el autor de 64 años a EFE en UNAM, espacio donde se celebró la última edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, la cual tiene más de 15 años de existencia.

Estos estudios se hacen “con una metodología extraña”, argumentó Taibo.

"Cuentan libros comprados, no libros leídos. Hay una enorme diferencia entre una y otra. Un libro comprado significa un libro leído por tres, cuatro o cinco personas. Habría que multiplicarlo de esta manera", aclaró.

Para el intelectual, hay medidas, como reducir los impuestos durante la cadena productiva de los libros u otorgar más subsidios para lograr que se cuelen en "la canasta básica de todos los mexicanos", que podrían ser una solución a la falta de accesibilidad.

A pesar de la caída en el número de lectores frecuentes, los datos del Inegi también son esperanzadores con una franja de edad, la de los jóvenes, quienes, a pesar de la irrupción de las redes sociales y nuevas tecnologías, todavía son los más apegados a la lectura.

"Hay otros medios mucho más económicos que un libro. Por ejemplo, una suscripción de Netflix es todo un mes de consumo de entretenimiento, y cuesta lo mismo que una novela", opinó el estudiante de literatura en la UNAM Félix Aquino sobre las nuevas tendencias de consumo que afectan a los lectores más pequeños.

Esta incursión de nuevos formatos ha provocado que medios impresos o tradicionales, como periódicos o revistas, queden relegados a un segundo plano, mientras que las páginas webs y contenidos digitales ocupan el 40 % del tiempo de los mexicanos.

El abandono a la lectura se puede solucionar, según el joven de 23 años, con nuevos métodos de enseñanza, como permitir que los jóvenes elijan aquello que quieren leer en las clases sin imponer los clásicos, porque "si tú le pones a un niño de 12 años a leer ‘El Quijote’ pues no lo va a entender".

Otro de los factores que afecta a los lectores del país es la falta de espacios y tiempo para poder disfrutar un libro, que, según los datos del Inegi, es de poco más de media hora por sesión.

En esa misma línea, el librero de Tinta y Libro, Manuel Piñeiro, describió a la literatura como un "privilegio" y diferenció a sus clientes entre aquellos que tienen un trabajo "cómodo" y pueden llegar a sus casas a leer "sin estrés" y los que pierden esas horas en, por ejemplo, transportarse.

"Una persona que tiene que viajar muchísima distancia de su casa al trabajo no llega con las energías y tiempo de leer. El transporte no te permite la lectura, porque ahí no entra ni un alma. Además, tienes que asegurar tus cosas antes de pensar en sacar un libro”" confesó. EFE

