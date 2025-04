El Espanyol, a por la permanencia matemática contra el Villarreal

Barcelona/Villarreal (Castellón), 26 abr (EFE).- El Espanyol visita este domingo al Villarreal (16:15 h), en un partido aplazado por el temporal, con la mente puesta en aprovechar esta vida extra para firmar la permanencia matemática en Primera División lo antes posible, ya que actualmente atesora 39 puntos en la clasificación.

El cuadro blanquiazul llega al feudo amarillo en el mejor momento de la temporada. Los catalanes han conseguido dos empates y tres victorias -los triunfos han sido consecutivos- y el acelerón en la tabla invita a pensar en un desenlace de curso optimista. De todos modos, el vestuario periquito no se relaja.

Hasta que las cifras no lo confirmen, el Espanyol no se considera salvado y tanto futbolistas como cuerpo técnico insisten en que no bajarán el listón. Contra el Villarreal, los jugadores del entrenador Manolo González tienen una prueba de fuego para examinar su ambición y su competitividad.

El Villarreal es el peor anfitrión de los equipos de la zona alta, con 22 puntos en su casillero. Los blanquiazules, sobre el papel, no parecen el mejor rival para engordar sus números en casa ya que han mejorado a domicilio: vienen de ganar fuera al Celta (0-2) y empatar contra el Valencia (1-1).

Los precedentes entre ambos conjuntos no presentan grandes desequilibrios. Las últimas cinco visitas del Espanyol al Villarreal, en LaLiga, se han saldado con dos victorias y una derrota para el anfitrión y dos empates. Los dos últimos cruces acabaron, eso sí, con triunfo amarillo.

El equipo de Marcelino García viene de caer derrotado en Vigo, dando una mala imagen, por lo que quieren recuperar sensaciones y el camino de la victoria en La Cerámica donde suman cuatro partidos seguidos sin ganar.

A pesar de ello, la comodidad de su sexta plaza en la competición liguera no deja de concederles cierta tranquilidad.

La ausencias en el Villarreal para afrontar este partido son las de Ilias Akhomach, Raúl Albiol, Gerard Moreno y Álex Baena, todos ellos lesionados, a las que también se suma la del sancionado Eric Bailly.

Por contra, el técnico recupera al lateral Sergi Cardona, tras cumplir partido de sanción.

- Alineaciones probables:

Villarreal CF: Luiz Junior, Kiko Femenía, Juan Foyth, Logan Costa, Pedraza; Pape Gueye, Parejo, Buchanan, Yeremy Pino; Thierno Barry y Ayoze Pérez.

Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Roca, Puado y Roberto Fernández.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (comité andaluz).

Estadio: La Cerámica.

Horario: 16:15 CET.

- Clasificación: Villarreal CF 6º (44 puntos) RCD Espanyol 15º (27 puntos).

Datos: El Villarreal suma cuatro partidos sin ganar en casa, su peor registro de la temporada.

- Las frases:

Marcelino García Toral (Villarreal): "Somos el único equipo de arriba que juega este partido así que nos sirve para sumar cuando los rivales no pueden, por eso es muy importante".

Manolo González (Espanyol): "Si no estás bien, el baño de realidad puede ser importante".

Altas: Sergi Cardona tras cumplir sanción, en el Villarreal; y Sergi Gómez, con el Espanyol.

Bajas: En el Villarreal, Álex Baena, Raúl Albiol, Gerard Moreno y Akomach (lesionados) y Eric Bailly (sanción); y Brian Oliván y Gragera (lesión) por el Espanyol.

Apercibidos: Omar El Hilali por el Espanyol. EFE

