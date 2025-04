Domingo 27 de abril de 2025

.

FÚTBOL ARGENTINA

Buenos Aires. El superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors cumple este domingo su edición número 264. El estadio Monumental acoge un nuevo capítulo de una rivalidad que cumple 112 años.

TENIS MADRID

Madrid. Alexander Zverev, número dos del mundo y primer cabeza de serie, se mide este domingo en el Mutua Madrid Open al español Alejandro Davidovich en un domingo en el que también juegan otros aspirantes al triunfo como el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas, que se enfrentan al argentino Juan Manuel Cerúndolo y al italiano Lorenzo Musetti, respectivamente. Información de Santiago Aparicio y David Ramiro

MOTOCICLISMO G.P. ESPAÑA

Jerez de la Frontera (Cádiz). El circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) acoge este domingo el Gran Premio de España, quinta prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, con las carreras de Moto3 (9.00 GMT), Moto2 (10.15 GMT) y MotoGP (12.00 GMT).

CICLISMO LIEJA-BASTOÑA-LIEJA

Redacción deportes. El esloveno Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel, ganadores a partes iguales de las cuatro últimas ediciones de la Lieja-Bastoña-Lieja, se enfrentan por primera vez en el Monumento de las Ardenas en una 111ª edición que presenta numerosos atractivos sobre un recorrido de 252 kilómetros.

ATLETISMO MARATON LONDRES

Londres. El keniano Eliud Kipchoge, los etíopes Tamirat Tola y Tigst Assefa y la neerlandesa Sifan Hassan, cuatro de los mejores atletas del mundo, se citan este domingo en Londres para disputar su maratón, el 'major', que se prevé una de las carreras con más nivel de la historia en la capital inglesa.

AUTOMOVILISMO RALLY ISLAS CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria. El Rally Islas Canarias, cuarta prueba del Campeonato del Mundo, finaliza con cinco especiales que se disputarán por la mañana en los que el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) defenderá su liderato.

ATLETISMO

- Maratón de Londres (major)(7.50 GMT). (FOTO)

AUTOMOVILISMO

- Acaba el Rally Islas Canarias, cuarta prueba puntuable para el Mundial de Rallys. Cinco tramos, el último a las 10.15 GMT. (FOTO)

BALONCESTO

- NBA. Playoffs (-2 GMT): Detroit Pistons-New York Knicks (19.00), Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers (21.30), Orlando Magic-Boston Celtics (01.00), Milwaukee Bucks-Indiana Pacers (03.30).

- España. Liga Endesa. 29ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Basquet Girona-Real Madrid y Valencia Basket-Baskonia (12.30), Surne Bilbao Basket-UCAM Murcia y MoraBanc Andorra-Hiopos Lleida (17.00) y Barça-Unicaja (18.30).

CICLISMO

- 111ª Lieja-Bastoña-Lieja masculina, en Bélgica. Lieja-Lieja, de 252 kilómetros. (FOTO)

- 9ª Lieja-Bastoña-Lieja femenina, en Bélgica. Bastoña-Lieja, de 152,9 km.

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. Aplazado de la jornada 26 por el temporal Villarreal-Espanyol (16.15). (FOTO).

- Inglaterra. 34ª jornada (-2 GMT): Bournemouth-Manchester United (15.00) y Liverpool-Tottenham (FOTO) (17.30)

- Inglaterra. Copa. Semifinales (-2 GMT): Nottingham Forest-Manchester City (17.30). (FOTO)

- Alemania. 31ª jornada (-2 GMT): Bochum-Union Berlín (15.30), Werder Bremen-St. Pauli (17.30)

- Italia. 34ª jornada (FOTO) (-2 GMT): Venezia-Milan y Como-Genova (12.30); Inter-Roma y Fiorentina-Empoli (15.00); Juventus-Monza (18.00); Napoli-Torino y Lecce-Atalanta (20.45)

- Francia. 31ª jornada (-2 GMT): Angers-Lille (15.00), Lens-Auxerre, Montpellier-Reims y Nantes-Toulouse (17.15) y Marsella-Brest (20.45)

- Portugal. 31ª jornada (-2 GMT): Moreirense-Nacional (16.30), Benfica-AFS y Vitória Guimaraes-Rio Ave (19.00) y Boavista-Sporting (21.30).

- Países Bajos (-2 GMT). Ajax-Sparta Rotterdam (14.30)

- Liga de Campeones femenina. Semifinales, vuelta: Chelsea-Barcelona (ida 1-4) (13.00 GMT).

- Argentina. Superclásico River Plate-Boca Juniors (20.30), Instituto-Sarmiento, Lanús-San Martín SJ, Independiente-Deportivo Riestra.

- Bolivia: Nacional Potosí-Wilstermann, Universitario de Vinto-Always Ready, Bolívar-Blooming.

- Brasil: Flamengo-Corinthians, Cruzeiro-Vasco, Palmeiras-Bahia, Vitória-Grêmio, Santos-Bragantino.

- Chile: O'Higgins-Deportes Iquique, Palestino-U. De Chile, Huachipato-U. Española.

- Colombia: Ind. Santa Fe-Boyacá Chicó, Fortaleza-Ind. Medellín, América de Cali-Deportivo Cali, At. Bucaramanga-Millonarios.

- Costa Rica: Pérez Zeledón-Liberia, Puntarenas-Alajuelense.

- Ecuador: Aucas-Mushuc Runa, Orense-Ind. del Valle, Emelec-Técnico U.

- EEUU. MLS: Minnesota United-Vancouver Whitecaps, Inter Miami-Dallas, Los Angeles-St. Louis City, Los Angeles Galaxy-Portland Timbers.

- Guatemala: Antigua-Deportivo Achuapa, Cobán Imperial-Municipal, Comunicaciones-Xinabajul, Guastatoya-Deportivo Mixco, Marquense-Malacateco.

- Honduras: Olancho-Lobos UPNFM, Real Sociedad-Victoria, Marathón-Olimpia.

- Panamá: Alianza-Tauro, Veraguas-UMECIT.

- Paraguay: Sp. Luqueño-General Caballero JLM, S. Ameliano-Libertad.

- Perú: Los Chankas-Melgar, Grau-Sport Boys, Universitario-UTC.

- El Salvador: Águila-11 Deportivo, Alianza-Isidro Metapán, Dragón-Platense Municipal, FAS-Cacahuatique, Luis Ángel Firpo-Municipal Limeño.

- Uruguay: Montevideo City-Defensor Sporting, Boston River-Miramar, Progreso-Liverpool, Peñarol-Cerro.

GOLF

- The Chevron Championship. Primer 'major' femenino de 2025, en The Club at Carlton Woods de The Woodlands, Texas (EE.UU.).

- DP World Tour. Hainan Classic, en el Blackstone Course de Mission Hills Resort Haikou, en la isla de Hainan (China).

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec, en Naucalpán.

- PGA Tour. Acaba el Zurich Classic of New Orleans, en el TPC Louisiana de Avondale.

MOTOCICLISMO

- Gran Premio de España, quinta prueba de los Mundiales de velocidad, en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. Moto3 a las 9.00 GMT, Moto2 a las 10.15 GMT y MotoGP a las 12.00 GMT. (FOTO)

TENIS

- Mutua Madrid Open (hasta 4). (FOTO).

