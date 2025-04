Petro tacha de "víbora" al excanciller Leyva por carta sobre su supuesta adicción a drogas

Bogotá, 24 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este jueves de "víbora" al excanciller Álvaro Leyva, de quien dijo que le atravesó una daga al revelar una supuesta adicción suya a las drogas.

"Tenía era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano, la víbora nunca deja de morder en toda su existencia", dijo Petro, sin citar a Leyva, en un discurso que dio en Soledad, en el departamento del Atlántico, donde instaló los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular con la que busca aprobar su reforma laboral hundida en el Senado.

Sin embargo, Petro dejó claro que se refería a Leyva pues señaló que cuando comenzó su Gobierno, por "ingenuo", le dio el cargo en la Cancillería porque pensó que era "la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz".

Leyva, un político del Partido Conservador con buenos contactos en las guerrillas, que ha participado en numerosos procesos de paz en Colombia, tenía 80 años cuando Petro lo nombró como su primer ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que estuvo desde el 7 de agosto de 2022 hasta comienzos de 2024.

En una carta de cuatro páginas publicada ayer, Leyva se refirió a un supuesto problema de adicción a las drogas de Petro que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

"Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", dijo Leyva en su carta publicada en X.

El excanciller agregó que en ese viaje a París para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, Petro "desapareció dos días" y él fue "primer testigo" de hechos que aún le producen "desazón y desconcierto".

"Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado", afirmó Leyva.

El excanciller apuntó además a ese supuesto problema como causa de las reiteradas ausencias y retrasos el presidente en actos públicos.

Por eso Petro, que ayer dijo que su adicción es "al amor", afirmó hoy que Leyva es como "todos los oligarcas" que creen que la Presidencia de Colombia no es una democracia "sino una aristocracia hereditaria por derecho divino" y por eso no le agradeció el que lo hubiera nombrado canciller.

"Lo que yo había ofrecido con tanta generosidad él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo y el de su nieto y el de su bisnieto", expresó el presidente.

Leyva salió del Gobierno al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público) debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes durante su gestión como canciller y en los últimos meses ha redoblado sus críticas a Petro. EFE