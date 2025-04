Nubank México obtiene licencia regulatoria para ampliar su línea de productos

(Bloomberg) -- El banco digital brasileño Nu Holdings Ltd. obtuvo la aprobación del gobierno para operar como banco en México, el primer paso para que esta empresa de rápido crecimiento amplíe su oferta de productos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que incluye a representantes de la Secretaría de Hacienda y del Banco Central, aprobó la solicitud de Nubank para convertirse en banco comercial, según un documento presentado el jueves ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Las autoridades examinarán los sistemas de Nubank en un segundo proceso para aprobar operaciones más amplias, que se espera que comiencen en breve, según informó la empresa. El proceso podría tardar varios meses en completarse.

“Este hito refuerza la visión de largo plazo y el compromiso de la compañía con México y permitirá la expansión de su portafolio de productos de crédito, pagos y ahorro en el país”, dijo Nu en la presentación.

Nubank ha estado operando con una licencia de créditos no bancarios que le permite ofrecer tarjetas de crédito y aceptar depósitos en México. La licencia bancaria completa le permitirá ofrecer más productos, como préstamos de nómina e inversiones financieras.

La aprobación fue reportada anteriormente por El Financiero.

Nubank es la empresa de tecnología financiera más grande que opera en México, en medio de una gama cada vez mayor de empresas como MercadoLibre Inc. y Plata que están desafiando a los principales bancos del país. La expansión en México refleja el esfuerzo de Nubank por replicar su éxito en Brasil, donde el año pasado contaba con más de la mitad de la población adulta como clientes.

Fundada en 2013 y dirigida por el presidente y cofundador, David Vélez, Nubank ha incursionado rápidamente en préstamos garantizados, seguros y servicios para pequeñas empresas en su país de origen, y construyendo un mercado para minoristas en su aplicación.

Nubank casi duplicó sus clientes en México a más de 10 millones en 2024 y los activos totales crecieron un 170% a 103.000 millones de pesos (US$5.200 millones), según datos del regulador.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Nubank Wins Mexican Bank License in Bid to Expand Product Lineup

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Conozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.