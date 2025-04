Miriam Saavedra, en silla de ruedas tras ser atropellada por una furgoneta

Miriam Saavedra ha reaparecido este jueves en 'TardeAR' después de dos semanas en reposo absoluto tras sufrir un accidente de fatales consecuencias. La ex de Carlos Lozano era atropellada por una furgoneta en el centro de Madrid poco después de visitar por última vez el plató del programa de Mediaset para comentar 'Supervivientes', produciéndole numerosas contusiones y cinco fracturas en la pelvis.

Además, por si el atropello no fuese suficientemente doloroso y traumático, justo en el momento del impacto le robaron su bolso de una lujosa marca con todas sus pertenencias personales dentro.

Pese a todo, la exconcursante de realities como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano VIP' se siente afortunada por seguir con vida, ya que pesando tan solo 42 kilos "siento que podría haber salido mucho peor parada del atropello". "Este atropello que he tenido me ha dado una lección muy grande del amor verdadero y a valorar cada segundo de mi vida en todo el sentido, todo puede cambiar en un segundo. Pude no estar aquí para contarlo y no sabéis lo agradecida que estoy con Dios de poder estar viva a pesar de tener cinco fracturas en la pelvis. Tengo mucha fe que iré recuperándome poco a poco", ha expresado emocionada

"Ha sido horroroso, muy traumático y doloroso, no quiero recordarlo" ha explicado, confesando que es supersticiosa y cree que tanto su accidente como el robo podrían tratarse de un "mal de ojo", señalando directamente a 'TardeAR', programa en el que casualmente colabora su archienemiga Mónica Hoyos, también ex de Carlos Lozano.

Y es que como ha recordado, la última vez que visitó el programa se sentó en el sofá que ocupa la ex de Cayetano Martínez de Irujo: "Me estaba confrontando constantemente. Me echó una mirada y yo me asusté. Al día siguiente me abrí las rodillas. Yo me fui muy cargada y mi novio me dijo que me relajase" ha asegurado, evitando nombrar a la ex de su ex.

Al abandonar las instalaciones de Mediaset en silla de ruedas Miriam ha atendido a Europa Press y, al escuchar el nombre de Mónica su reacción ha sido de lo más llamativa. "No, no, ¡qué miedo! que ya no voy a hablar más de personas que me mandan mala energía. Pero bueno, solo Dios sabe, también las cosas nos pueden pasar a cualquiera en cualquier momento" ha afirmado, dejando entrever que no quiere nombrar a la peruana por si continúa su racha de mala suerte.

Y aunque no ha recibido ningún mensaje de Carlos Lozano preocupándose por ella tras su accidente, la concursante de realities asegura que "estoy súper contenta porque esto es como un renacer. Nunca me esperé realmente que la vida me dé una segunda oportunidad. Y bueno, me siento bendecida porque gracias a Dios no estoy allá. Estoy aquí y de momento, pues, a poner buena cara".

"Tengo cinco fracturas en la pelvis. Con tranquilidad y con Mucha buena voluntad de seguir saludable, de ir despacio, no puedo moverme de momento. Lo único que tengo es centrarme en mi salud. He recibido muchísimo cariño y princesa Inca hay para rato" ha expresado, confirmando que ha puesto el tema del atropello en manos de sus abogados.