Juan Manuel Cerúndolo: "Ha sido el mejor partido de mi carrera"

Madrid, 25 abr (EFE).- El argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 126 del ránking ATP, declaró este viernes que el partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid disputado frente al canadiense Felix Auger-Aliassime fue el "mejor" de su carrera y ahora, en dieciseisavos, espera al ruso Daniil Medvedev, décimo del mundo.

Cerúndolo dio la sorpresa al imponerse a Felix Auger-Aliassime, finalista en la capital española el pasado año y al que ganó por 7-6 (5) y 6-4 en una hora y 53 minutos.

"Estoy muy contento por la victoria porque, sin duda, fue el mejor partido de mi carrera. La clave estuvo en poder dominar el juego y mi saque. Me encontré mucho el revés y lo pude poner incómodo para jugar. En su saque me atajé porque él saca muy fuerte pero se me dio para romper en el segundo. La clave estuvo en mi saque y en dominar el juego de base", dijo Cerúndolo, en la zona mixta de la Caja Mágica de Madrid. EFE