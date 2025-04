FBI arresta a jueza por obstruir detención de un inmigrante

(Bloomberg) -- Una jueza estatal de Wisconsin fue arrestada el viernes por agentes federales después de una investigación sobre si obstruyó la detención de un inmigrante la semana pasada.

La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, fue detenida la mañana del viernes, según informó el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en redes sociales que posteriormente fue eliminada. Fue arrestada alrededor de las 8:00 a.m. en el juzgado del condado, según Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles de EE.UU.

El FBI había estado investigando si Dugan ayudó a un inmigrante indocumentado a evitar su detención, según informó el Milwaukee Journal Sentinel, citando fuentes no identificadas. El secretario de Dugan se negó a hacer comentarios al ser contactado por Bloomberg News.

La administración Trump se ha enfrentado repetidamente a jueces en Estados Unidos al aplicar sus planes de deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Dos jueces federales están considerando la posibilidad de declarar a varios funcionarios del gobierno en desacato.

El 18 de abril, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) intentaron arrestar a un ciudadano mexicano tras una audiencia en la sala de Dugan, según informó el Journal Sentinel. Dugan dirigió a los agentes del ICE a la oficina de otro juez y luego permitió que el acusado abandonara la sala por una puerta lateral, bajara por un pasillo privado y accediera a un área pública, según informó el periódico.

McCarron no tenía detalles inmediatos sobre los cargos contra Dugan, excepto que se trata de delitos federales.

