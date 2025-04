Europamundo y Soltour, partners de Travelance, constatan caídas en la demanda española a EE.UU. por los aranceles

Europamundo y Soltour, partners principales de Travelance, han apuntado que la demanda española para viajar a Estados Unidos está sufriendo caídas en la actualidad como consecuencia de la guerra comercial desatada por el presidente norteamericano, Donald Trump.

En declaraciones a Europa Press, el director general de Europamundo en España, Carlos González, ha advertido de un fuerte descenso de aproximadamente entre un 17% y un 20% en los viajes al país estadounidense en comparación con años anteriores.

"Hemos notado que la gente se siente incómoda yendo al destino, porque no les cae bien la figura de Trump", ha añadido al respecto.

Sobre si se puede notar el efecto de la tregua arancelaria, González cree que sí, pero "no quita que el daño ya esté hecho", explicando que los viajeros se han incomodado con esta situación y han decidido que "quizá Estados Unidos puede esperar" para ir a "otro destino este año".

De cara a los meses posteriores o al verano, no ha descartado que el descenso de la demanda ya producida se pueda extender al resto del año. Aún así, las reservas a EE.UU. representan entre un 7% y 8% del total en la compañía, que centra su oferta en Europa y Asia, especialmente en Japón, que "está pegando el gran tirón del año".

En el caso de Soltour, su director comercial, Ricardo Cobo, ha añadido que una guerra o un conflicto económico como el actual tiene afectación en los viajes, al mismo tiempo que ha apuntado que puede beneficiar a otros destinos. En este sentido, ha asegurado que la demanda al destino estadounidense ha bajado entre un 5% y 6%.

Para Cobo, la política comercial de Estados Unidos también puede afectar al ciudadano americano en "un futuro próximo" por el incremento de los precios, teniendo repercusión en sus viajes.

DIMENSIONES CLUB NO SE VE AFECTADO

En el lado contrario se sitúa Dimensiones Club, firma independiente de grandes viajes que forma parte también de Travelance, ya que ha asegurado a Europa Press que no han notado ningún impacto en sus reservas a Estados Unidos debido a la guerra comercial

Según ha manifestado su director general, Julio González, no han recibido ninguna cancelación de viajes, teniendo en cuenta que las reservas se producen, de media, con un plazo de siete meses de anticipación.

Bajo su punto de vista, los viajeros pueden tener la preferencia de viajar ahora a un destino por "si luego no se puede", ya que los destinos pueden subir de precio. "Me voy ahora que igual dentro de unos meses o años no tengo la capacidad de pagarme ese destino que quiero ir", ha explicado.