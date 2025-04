BofA advierte que alza del dólar y acciones de EE.UU. no es sostenible

(Bloomberg) -- Los estrategas de Bank of America Corp. afirmaron que los inversores deberían vender cuando suben las acciones estadounidenses y el dólar, advirtiendo que no se dan las condiciones para que se mantengan las ganancias.

El dólar se encuentra en medio de una depreciación a largo plazo, mientras que el alejamiento de los activos estadounidenses aún tiene mucho camino por recorrer, según el equipo dirigido por Michael Hartnett. La tendencia continuará hasta que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés, Estados Unidos alcance un acuerdo comercial con China y el gasto de los consumidores se mantenga resistente.

“Sin duda, el alza actual del dólar y las acciones estadounidenses es limitada, liderada por las Magnificent 7”, escribieron los estrategas en una nota. Una ruptura decisiva de los niveles clave de soporte y resistencia actuales —estimados en 5.690 para el S&P 500, cerca del promedio móvil de 50 semanas— dependería de que se cumplan estas condiciones, afirmaron.

Los activos estadounidenses han sufrido este año tras alcanzar valoraciones extremas en 2024, ya que los inversores recortaron su exposición a raíz de las agresivas políticas comerciales. Los aranceles amenazan el crecimiento mundial y probablemente alimentarán la inflación en EE.UU., lo que llevará a los gestores de activos a diversificar su exposición.

El S&P 500 ha caído hasta un 19% desde su máximo de febrero, antes de recuperar casi la mitad de esa baja gracias a la intervención de los compradores en las caídas. El índice del dólar de Bloomberg ha perdido un 6,3% este año.

La depreciación del dólar es el “tema de inversión más claro”, según Hartnett. Considera que DeepSeek es el punto álgido del excepcionalismo estadounidense, las políticas de Trump el detonante del exceso fiscal europeo y sus anuncios arancelarios el comienzo del declive de la globalización.

El tema de la debilidad del dólar favorece una mayor asignación global de activos a materias primas, mercados emergentes y acciones internacionales, como la tecnología china, y los bancos europeos y japoneses, añadió.

