Álvaro Muñoz Escassi se sincera sobre Sheila Casas en 'Supervivientes': "Por mi parte no me separo más"

Criticado por su silencio y discrección en 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi ha hablado de sus sentimientos sobre su pareja, Sheila Casas, que por el momento ha preferido optar por el hermetismo en estas semanas desde que comezó el concurso. "La vi y me quedé con cara de tonto" reconocía Álvaro cuando sus compañeros le preguntaban cómo fue su primer encuentro. "Me pintó un corazón aqui y al día siguiente ya tenía el tatuaje" añadía sobre el tatuaje que tanto ha dado que hablar durante el concurso.

Consciente de todo lo que se ha hablado sobre esta relación, Álvaro abría su corazón como no lo había hecho hasta el momento: "Somos muy parecidos, somos muy lanzados para hacer las cosas, nos partimos, el local puede estar vacio, sin música que nos lo pasamos muy bien juntos". A pesar de los muchos fracasos amorosos que tiene a su espalda, el jinete asegura que Sheila podría ser la mujer definitiva en su vida: "Por mi parte no me separo más, pero al final somos dos. Yo ya he vivido todo, he metido todas las cagadas y con ella estoy haciendo el pleno de perfección".

A pesar de la frialdad que aparenta Álvaro en su día a día y la enteraza que está demostrando tener en su paso por la isla, el concursante destacaba algunas de las cualidades que más le han enamorado de su pareja: "Es muy cariñosa, no es nada fría, yo soy muy romanticón también. Toda mi vida me he puesto un protector, por eso soy tan frío, es muy fácil hablar mal de mí, todo el mundo te va a seguir el rollo".