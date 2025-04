Álvarez (UGT) sugiere implantar un impuesto a los ciudadanos europeos para financiar la política de Defensa

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este viernes a la Comisión Europea que "tome el mando" en la política de Defensa y plantee un impuesto con carácter general para todos los ciudadanos de la Unión con la que financiarla.

En declaraciones a la prensa durante el reparto de octavillas en la estación de Atocha para animar a los trabajadores a manifestarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Álvarez ha indicado que esa política de Defensa europea no sólo debe ser de rearme, sino también industrial, tecnológica y de desarrollo para el conjunto de la Unión Europea.

"(Esa política) tiene que acabar con esta dependencia absurda que tenemos de los Estados Unidos de América y que es evidente que hemos visto que no nos lleva a ningún camino", ha afirmado el dirigente sindical.

Para Álvarez, resulta "evidente" que Europa tiene que abordar, con "mucha tranquilidad", un debate sobre su autonomía estratégica "en muchos campos", uno de ellos el de la Defensa, dejando claro además que ello no afectará a los gastos sociales.

"A mí me parecería muy interesante que la Comisión Europea tomara el mando en esta materia, incluso se plantee un impuesto con carácter general para todos los ciudadanos de la Unión Europea que pueda financiar esa política, que no es de rearme o no sólo de rearme", ha declarado.

Preguntado por el contrato para la compra de munición a Israel, al que el Gobierno español ha dado finalmente marcha atrás, Álvarez ha indicado que "este contrato en sí tiene una importancia relativa", pues. en su opinión, lo que sería importante es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "rompiera toda relacoón económica con Israel".

"Creo que el Estado de Israel está en una situación desde el punto de vista internacional absolutamente incompatible con los valores que nosotros representamos como país. El genocidio que se está produciendo en Gaza es absolutamente insoportable a los ojos de la humanidad, desde luego a los ojos de la opinión pública española y por tanto, en esa línea, me parece que cortar cualquier tipo de relación es positivo y es lo que quiere, creo yo, la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país", ha asegurado.