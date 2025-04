Un móvil y algo de ruso: dos norcoreanos exponen punto débil en los lazos Pionyang-Moscú

Ruy A. Valdés

Seúl, 24 abr (EFE).- El contacto con extranjeros, un móvil con internet y algo de ruso bastaron para que los exsoldados norcoreanos Park Sung-nam y Kim Ho-chul desertaran desde Rusia a Corea del Sur. Sus historias, ocurridas poco antes del tratado estratégico Pionyang-Moscú, anticipan los riesgos que acarrea este acercamiento para el hermético régimen de Kim Jong-un.

Nacidos en contextos distintos -uno en Pionyang y otro en una aldea montañosa- Sung-nam y Ho-chul sirvieron como soldados y hablaban un poco de ruso antes de partir a Vladivostok, donde uno fue cocinero y el otro obrero de construcción, según relataron en una entrevista a EFE.

Los dos solicitaron ir a Rusia voluntariamente; Sung-nam incluso logró la plaza mediante "sobornos y preparación para un examen físico", todo ello para acceder a uno de los pocos destinos en el exterior donde los norcoreanos pueden mejorar su situación doméstica.

Las condiciones laborales eran extremas: jornadas de más de 12 horas, solo uno o dos días libres al año, y salarios muy por debajo de lo generado. "Gané 2.000 dólares en cinco años", dijo Ho-chul. Sung-nam estimó que generaba hasta 5.000 mensuales, pero recibía solo entre 300 y 500. "El resto se lo quedaban supervisores y el Gobierno", afirmó.

Ho-chul denunció discriminación de la policía y compañeros rusos. "Nos miraban como inferiores", dijo. En ocasiones se trenzó a golpes con ellos: "No sabían que éramos soldados. Los norcoreanos siempre ganábamos porque peleamos a morir, sin nada que perder".

Ambos coinciden en que, a pesar de la explotación, vivir en Rusia era preferible a su país natal. Explicaron que lo más duro en Corea del Norte era pasar hambre casi todos los días, mientras que en Rusia al menos podían comer lo suficiente.

Aprendieron que sus compañeros extranjeros de países como Uzbekistán, Armenia, Kirguistán y Vietnam cobraban su salario completo. Además, les llamaba mucho la atención que sus colegas tuvieran teléfonos móviles con internet.

"No sabía que todo el mundo usaba internet. Me sorprendió que mis colegas hacían videollamadas con sus familias", dijo Sung-nam.

Después de conseguir teléfonos móviles en secreto comenzaron a investigar sobre Corea del Sur. "Me di cuenta de que todo lo que sabía sobre el Sur era una gran mentira que me había contado el Gobierno norcoreano", dijo Sung-nam.

Tras meses de búsqueda, lograron contactar al Gobierno surcoreano, abogados rusos y la agencia de derechos humanos de la ONU. Sung-nam voló solo a Corea del Sur al poco tiempo, pero Ho-chul, que escapó con otro compatriota, tardó más de un año, refugiándose en ubicaciones no reveladas.

Aunque el 75 % de los más de 30.000 desertores en Corea del Sur, registrados hasta 2024, son mujeres, Ho-chul y Sung-nam representan un perfil que ha resurgido: trabajadores y soldados enviados al extranjero.

Desde la intensificación de la cooperación bilateral Pyongyang-Moscú, reforzada por un tratado de asociación estratégica integral, los intercambios en defensa y el envío de trabajadores norcoreanos a Rusia parecen haber repuntado.

Según la inteligencia surcoreana, miles de norcoreanos han sido enviados a Rusia. En octubre de 2024 ya se estimaban unos 4.000 trabajadores norcoreanos en territorio ruso, y se cree que muchos de ellos cubrieron vacantes tras la movilización militar rusa por la guerra en Ucrania.

También se calcula que unos 14.000 soldados norcoreanos han sido enviados a apoyar a Moscú en su invasión de Ucrania. Los soldados de rangos más bajos, como lo fueron Ho-chul y Sung-nam, pertenecen a los segmentos más adoctrinados y menos informados sobre el mundo.

"Los soldados despachados a Ucrania son carne de cañón", dijo Ho-chul. "Si yo hubiera estado en el Ejército norcoreano y me hubieran ordenado ir a la guerra, habría ido, porque no sabía cómo era el mundo real".

El cambio radical en la visión del mundo de ambos comenzó a transformarse con mera observación e interacciones limitadas con sus colegas extranjeros.

"Me sorprendió ver que un país capitalista vivía mejor que Corea del Norte. Vivía mejor que en la sociedad en la que crecí", dijo Ho-chul.

Un funcionario del Ministerio de Unificación dijo a EFE que muchos trabajadores norcoreanos en Rusia tienen conocimientos de ruso, pero no hay datos sobre cuántos desertores lo hablan ni sobre el perfil de los soldados enviados a Ucrania. Añadió que Kiev está llevando a cabo una guerra psicológica para que estos soldados comprendan las realidades del mundo exterior.

"Si regresan con ese conocimiento, el efecto podría volverse en contra del régimen", dijo el funcionario.

El impacto, sin embargo, sigue siendo limitado. "Es posible que algunos elijan desertar o compartir lo que han visto fuera, pero eso conlleva un enorme riesgo (de castigos severos) para ellos y sus familias", explicó a EFE Gabriela Bernal, experta asociada del European Centre for North Korean Studies. "Por eso, la gran mayoría no lo hace".

Ambos desertores intentan adaptarse a la sociedad surcoreana. Sung-nam, que llegó en febrero de 2024, aún define su futuro. "Cuando hablo, me preguntan si soy chino o estadounidense. No me siento cómodo", dijo. "Pero estoy agradecido de poder seguir viviendo en Corea del Sur"

Ho-chul, que llegó en 2022, estudia administración de negocios. "Treinta años e ir a la universidad no es fácil. Mi sueño es ser una persona que pueda ayudar a la sociedad que me ha aceptado". EFE

