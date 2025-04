Trump pide a Corte Suprema aplicar veto militar a personas transgénero

(Bloomberg) -- La administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita que entre en vigor su nueva prohibición a los miembros transgénero de las fuerzas armadas, lo que supone una nueva prueba para los derechos LGBTQ y el poder presidencial ante los magistrados.

La Corte ya había permitido una versión anterior del veto durante el primer mandato de Trump, pero la nueva política va más allá. De aprobarse, implicaría la expulsión de miles de militares, incluso aquellos que han servido abiertamente durante años.

En una solicitud presentada el jueves, el fiscal general de EE.UU., D. John Sauer, pidió a los jueces que bloquearan una sentencia de un tribunal federal de distrito que suspendió la política durante una batalla legal. La sentencia obliga al gobierno “a mantener una política que el departamento ha considerado incompatible con los intereses de las Fuerzas Armadas y con los intereses de la seguridad nacional”, argumentó Sauer, el principal abogado de la administración ante el Tribunal Supremo.

La presentación supone la décima vez que el gobierno presenta una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero.

El juez federal Benjamin Settle, de Tacoma (Washington), afirmó que el gobierno no ha demostrado que la prohibición “esté sustancialmente relacionada con el logro de la cohesión, el buen orden o la disciplina de la unidad”. Settle afirmó en su decisión del 27 de marzo que, si la política entrara en vigor, los militares activos y los aspirantes a serlo probablemente sufrirían múltiples violaciones constitucionales, incluida la vulneración de sus derechos a la igualdad de protección y a la libertad de expresión.

Entre los demandantes se encuentran siete militares en servicio activo, junto con un hombre que dice que quiere alistarse en los Marines. Están liderados por la comandante de la Armada Emily Shilling, que ha volado en más de 60 misiones de combate como piloto. Shilling, que sirvió en Afganistán e Irak y es piloto de pruebas de la Armada, afirma que el Ejército ha gastado más de US$20 millones en su formación.

Shilling se reincorporó a la Armada en 2021, cuando la política del presidente Joe Biden permitió a las personas transgénero servir abiertamente en las Fuerzas Armadas.

La Corte Suprema pidió a los demandantes que presentaran una respuesta antes del 1 de mayo.

Trump emitió su prohibición mediante un decreto ejecutivo el 27 de enero. El decreto afirmaba que expresar una “falsa” identidad de género “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado” y “no es coherente con la humildad y la abnegación que se exige a un miembro del servicio”.

El caso se conoce como United States v. Shilling, 24A1030.

Nota Original: Trump Asks Supreme Court to Allow Transgender Military Ban (1)

