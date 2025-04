Sordo (CCOO) advierte de que Trump y el "perturbado" de Musk vienen "a por la UE" y a por su modelo social

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido este jueves de que las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del "perturbado" de Elon Musk tienen como objetivo "venir a por la Unión Europea y a por su modelo social" en el marco de un proyecto de "neocolonialismo 4.0".

"Esto es más que una guerra comercial y más que una disputa arancelaria. Lo que está planteando esta nueva expresión del neopopulismo de extrema derecha que representa a Trump, al mando de la primera economía del mundo, es un proyecto de neocolonialismo 4.0. Estos señores, porque son casi todos señores, vienen a por la Unión Europea. Estos señores vienen a por el modelo social, con sus imperfecciones, pero el modelo social que hemos sido capaces de desplegar en el marco de la Unión Europea", ha denunciado el dirigente sindical.

Durante su intervención en la clausura del Congreso de CCOO Industria, celebrado en Toledo, Sordo ha subrayado que "estos señores" quieren determinar el modelo social de los países europeos, su capacidad de generar sus propias normas, y la propia soberanía legal e institucional de la Unión Europea.

"Hay que afrontar esto que tenemos encima y Europa no puede mirar para otro lado. Europa tiene que reforzar su autonomía estratégica (...) y no puede caer en una batalla armamentística sin más. Esto no va de incrementar los presupuestos de cada uno de los Estados en armamento sin previamente definir una estrategia común de seguridad y de defensa, que hay que definirla, que tampoco se puede ser primaveras y pensar que lo que está haciendo Trump o que la ruptura del vínculo atlántico no tiene consecuencias", ha señalado.

Así, ha abogado por mejorar los niveles de seguridad en el marco de España o de la Unión Europea e incrementar la ciberseguridad para hacer frente al riesgo "de que un perturbado como Elon Musk y estas empresas y esta gente que maneja los satélites" meta a Europa "en un lío" como sociedad, "no sólo en los conflictos bélicos, sino en la cotidianidad de la vida".

"Mejorar las políticas de seguridad y defensa, sí, caer en carreras armamentísticas, en mi opinión, no. Definir un modelo de seguridad global en el marco de la Unión que mejore también nuestras capacidades militares dentro de una mayor coordinación, evidentemente sí, pero no confundir la autonomía estratégica con un keynesianismo bélico que a veces se parece más a resolver los problemas de las industrias centrales europeas que a otra cosa", ha remarcado.

Sordo ha argumentado que se está produciendo un proceso de cierta desglobalización y una pugna entre los grandes actores geopolíticos del mundo "por saber y por ver quién domina el cotarro, particularmente entre Estados Unidos y China, con el riesgo que tiene Europa de quedarse como un enano político y un paulatino enano económico".

Para Sordo, Europa necesita reforzar su autonomía estratégica y reducir la dependencia de Estados Unidos y China, mejorando sus propias capacidades y para ello, ha insistido, las políticas sectoriales e industriales son un factor clave.

"Hay que movilizar ingentes capacidades de recursos públicos, pero no para políticas de subsidios al uso, sino para políticas públicas que traten de condicionar las decisiones estratégicas y de inversión de las empresas, relocalizar producción, tener las cadenas de suministros en dimensiones que nos permitan tener la garantía de suministros básicos en todo nuestro sistema económico", ha argumentado.

Sordo ha lamentado que, "durante muchos años" se hayan privatizado casi todos los sectores estratégicos de la economía española y ha considerado que "no es de recibo que en España pueda haber empresas energéticas que responden geoestratégicamente más a los intereses de Italia que a los intereses de España".

"CCOO DEBE DESPLEGARSE POR TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA"

En todo este contexto y para hacer frente a todos estos retos, Sordo ha defendido que CCOO tiene que ser un actor, pero para ello, ha insistido en que debe tener la fuerza suficiente.

En este sentido, ha subrayado que CCOO tuvo cerca de 1.080.000 afiliados cotizando al sindicato a lo largo de 2024. "Hay quien dice, joder, con 18 millones de asalariados, vaya. Pero no. España tiene un sistema de representación sindical y de aplicación general de lo pactado en la negociación colectiva, que es muy bueno en términos de generalización de derechos, pero que no es particularmente proafiliativo", ha explicado.

Así, ha recordado que los convenios colectivos que negocian los representantes sindicales con las empresas se aplican tanto a los afiliados como a los que no lo están, mientras que en otros países sólo son de aplicación a los afiliados sindicales.

Sordo ha hecho además hincapié en que CCOO es un sindicato "con una situación económica saneada", con más de 140 millones de euros ingresados en 2024 por cuotas afiliativas. "Eso nos dota de algo fundamental: una enorme autonomía sobre cualquier poder político, institucional o económico/empresarial", ha añadido.

"Cuando os digan esto de las subvenciones y este tipo de cosas, es bueno que se manejen estos datos. Es que os dan seis millones en ministerios, seis millones de subvención por representatividad y os tienen cogidos por salva sea la parte. Pues íbamos nosotros dados si por seis o por cinco o por ocho millones tuviéramos que depender de eso", ha enfatizado.

Para Sordo, "en términos de músculo organizativo, de densidad sindical y afiliativo", CCOO "no está mal", pero ha reclamado más ambición para extender el sindicato allí donde no está y desplegarlo "por toda la geografía española" y por todos los sectores, también los de nueva creación, que precisan de una actividad sindical "más cualificada".

"¿Estamos en muchas empresas? Sí, pero, joder, ¿en cuántas no estamos? ¿Nos conoce mucha gente y mucha gente se referencia en CCOO? Sí, pero, joder, ¿cuánta gente no se referencia? Incluso aunque tenga una nómina y un convenio que es fruto de la acción de CCOO. Tenemos que ser ambiciosos y estar allí donde está la gente", ha insistido.