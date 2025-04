Rutte tras su reunión con Trump: "El compromiso de EE.UU. con la OTAN es total"

Washington, 24 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló este jueves tras haberse reunido en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, y parte de su gabinete que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN es "total".

"Hay un compromiso total de Estados Unidos con la OTAN, un compromiso total con el famoso Artículo V - el de que atacar a uno es atacar a todos-, pero también claramente un compromiso de que tenemos que acelerar el gasto en Europa, hacer más nosotros mismos, para que para sea posible que ellos dediquen más tiempo y recursos al Indopacífico, lo cual creo que es lógico", dijo.

Rutte inició este jueves una visita de dos días a la capital estadounidense en la que se reunió tanto con Trump como con los secretarios de Defensa y Estado, Pete Hegseth y Marco Rubio, y con el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz.

El político neerlandés apuntó que su encuentro con el Ejecutivo estadounidense fue "muy bueno".

La reunión se produce el mismo día en que se publicó el informe anual de la organización transatlántica con cifras estimadas de gasto en defensa para 2024 y que apunta que los aliados europeos y Canadá invirtieron el 2 % de su PIB en esa área, por encima del 1,74 % de 2023.

"Claramente, con un 2 % no podemos defender el territorio de la OTAN. Debe ser considerablemente mayor. Ya lo he dicho, tiene que ser considerablemente superior al 3 %, y esto no se basa en una suposición, sino en una planificación cuidadosa. Sabemos exactamente qué capacidades necesitamos. Conocemos las deficiencias existentes para mantener seguro el territorio", dijo Rutte.

La Administración de Trump ha tachado en el pasado de "ridículo" ese porcentaje del 2 %, aboga por elevar esa cifra al 5 % y estima que todos los integrantes de la alianza están capacitados para hacerlo.

Washington se encuentra además revisando todas las organizaciones intergubernamentales a las que el país pertenece y financia para ver si son contrarias a sus intereses y evaluar si pueden reformarse. EFE