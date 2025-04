Presidente de Panamá llama a todos los sectores a trabajar por el país ante paro sindical

Ciudad de Panamá, 24 abr (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este jueves a todos los sectores del país que trabajen para impulsar la economía y el desarrollo, en momentos en que los sindicatos de docentes del sector público impulsan una huela indefinida que entró en su segundo día.

"Este país no está para pararlo por caprichos, no necesitamos más paros, más protestas, sino todo lo contrario, que entre todos echemos adelante al país y su economía y su desarrollo", expresó Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Los sindicatos de docentes y de la construcción protestan contra una reforma al seguro social ya vigente, que aseguran es perjudicial porque reduce el monto de las pensiones que cobrarán los asalariados que logren acumular las cuotas establecidas, elimina el sistema solidario y abre las puertas a la privatización del sistema, afirmaciones negadas por las autoridades.

El paro indefinido, que comenzó el miércoles tras dos convocatorias previas de huelga, se desarrolla de manera irregular en todo el país, con muchas escuelas abiertas que registran asistencia de estudiantes y maestros, y otras en las llegaron más profesores que alumnos, como mostraron los medios locales.

El poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, dijo que este jueves anunciará una huelga también contra la reforma del seguro social y contra otras iniciativas del Estado, como la construcción de un nuevo embalse para alimentar de agua al Canal de Panamá.

"El dictadorzuelo y la siniestra ministra demuestran su total desconocimiento. @as_salazar dígale a su jefe que la huelga del sector de la construcción se anuncia hoy en la marcha nacional", escribió el Suntracs en sus redes sociales, después de que Mulino se congratulara porque este jueves los obreros de la construcción estaban asistiendo a sus trabajos.

Mulino agradeció a los maestros por continuar con su labor y a los padres que están enviando a sus hijos a las escuelas, y destacó que dejar a los niños sin clases no abona al objetivo de "cerrar la brecha de inequidad que existe en el país" centroamericano.

"Reconforta ver que hay conciencia ciudadana de rechazo a este tipo de medidas injustificadas, que afectan y afectarán siempre a los que más necesitan, que son los estudiantes", dijo Mulino.

El paro es acompañado de algunas manifestaciones en las calles de la capital panameña y otras ciudades del interior, así como del ya habitual bloqueo de una importante arteria vial capitalina por encapuchados que queman llantas o basura y lanzan piedras, frente a la sede principal de la estatal Universidad de Panamá, que suele ser repelido con gases por la Policía.

El presidente Mulino se refirió a la iniciativa de huelga y las protestas como "movilizaciones sin éxito que lo que buscan es frustrar un esfuerzo nacional por salir adelante", e insistió en que ahora lo que se necesita es "que todos los panameños trabajemos".

"Y reitero lo dicho por la ministra de Educación, el que no ha trabajado no va a cobrar. Si van a pagar una huelga que la paguen de su bolsillo no con el erario público", agregó. EFE