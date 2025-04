Mueren nueve personas y 70 resultan heridas en un ataque "masivo" de Rusia contra Kiev

Al menos nueve personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en un ataque "masivo" perpetrado esta madrugada por el Ejército de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, según ha denunciado la Policía de Ucrania, si bien las autoridades temen que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha indicado en su cuenta en Telegram que "Rusia ha lanzado un ataque combinado masivo sobre Kiev" y ha afirmado que el balance es provisional, ya que continúa la búsqueda de personas bajo los escombros, y que 42 de los heridos, incluidos seis niños, han sido hospitalizados.

Asimismo, la Policía ucraniana ha dicho que "el ataque hostil con misiles" ha causado daños en seis distritos, incluidos daños en "edificios residenciales y no residenciales, establecimientos, vehículos y una estación de Metro".

"La operación de rescate está en marcha", ha apuntado en su cuenta en Telegram, donde ha resaltado que los agentes "están documentando las consecuencias de este crimen de guerra por parte de Rusia".

Tras ello, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha denunciado que este "ataque masivo con misiles y drones", "junto con las demandas maximalistas rusas para que Ucrania se retire de sus regiones", demuestran que "el obstáculo para la paz es Rusia, no Ucrania".

"Es en Moscú, no en Kiev, donde debe aplicarse la presión", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que "otras ciudades y comunidades de Ucrania han sido atacadas con misiles y drones rusos en mitad de la noche, matando e hiriendo a civiles". De hecho, el alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha confirmado cuatro heridos durante las últimas horas.

Por ello, Sibiga ha hecho hincapié en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "demuestra con sus acciones, no con sus palabras, que no respeta ningún esfuerzo de paz y que sólo quiere continuar la guerra". "La debilidad y las concesiones no detendrán este terror y esta agresión. Sólo la fuerza y la presión lo harán", ha zanjado.

Estos ataques han tenido lugar apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que cree que ha conseguido alcanzar un acuerdo con Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania, agregando que es su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el que falta por sumarse.

En la víspera, las autoridades ucranianas denunciaron la muerte de otras nueve personas en un ataque con drones por parte de Rusia contra un autobús en la localidad ucraniana de Márjanets, situada en la provincia de Dnipropetrovsk (este).