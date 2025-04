Miguel Ángel Gil: "México debería ser, en cuanto se regule, la cuarta liga del mundo"

México, 23 abr (EFE).- El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil, afirmó este miércoles que la liga mexicana de fútbol tiene todo para ser una de las mejores del mundo y lo logrará cuando haga ajustes en su estructura.

"México debería ser en cuanto se regule la cuarta liga del mundo. Cuando los dieciocho equipos piensen que por encima de ganar hay un interés en el del aficionado y en la competición, el fútbol mexicano va a dar un salto inmenso porque hay 180 millones de aficionados (incluidos los de Estados Unidos) y eso no lo tiene ningún país del mundo", dijo.

Gil, directivo del San Luis mexicano, fue uno de los invitados en la capital mexicana de Sports Summit para disertar acerca de la capacidad que puede tener el fútbol de México para reinventarse.

Acerca de la Copa Mundial del próximo año, de la que México compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá, lamentó que los partidos en el país sólo sean en tres estadios: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Lo normal es que México no tuviera tres, tuviera diez como mínimo en ese Mundial. No lo tiene, porque no hay infraestructura, porque no hay inversión, porque no hay ingreso, porque no existe la Liga", señaló.

Jorge Hank, presidente del club Tijuana, y su colega de Tigres, Mauricio Culebro, coincidieron en que de momento no hay condiciones para que la Liga de México tenga ascenso y descenso, pero si las cosas cambiaran, sería viable reponerlo.

"Necesitamos tener las bases sólidas para pensar en algo así. En los últimos 20 o 25 años hubo escándalos y la mayoría fueron de equipos que ascendieron y que su principal objetivo no era la institución. Tenían intereses políticos o de otros negocios y si no le salían bien las cosas, dejaban de poner atención al equipo", explicó Hank.

EL presidente de Laliga, Javier Tebas, afirmó que el mercado mexicano es uno de los más importantes para el fútbol español.

"La región de Norteamérica es muy importante para nosotros, por ingresos y número de hinchas. México tiene más de 120 millones de habitantes y si a eso le sumas los 300 millones de Estados Unidos, nos hace poner la mirada aquí", expresó.

En una sesión sobre la NFL Jason Griffiths, vicepresidente de ventas de Los Angeles Rams, manifestó que su equipo tiene como objetivo meterse en el top tres de las franquicias más seguidas de en México en máximo un lustro.

"Sabemos que la afición mexicana es la más grande fuera de Estados Unidos. Queremos estar cerca de Cowboys y Steelers, tenemos aspiraciones de meternos en el top tres en tres a cinco años", afirmó.

El Sports Summit concluirá este jueves con varios debates, uno de ellos relacionado con el reto de México como una de las sedes de la Copa Mundial del 2026.

En la tarde se desvelará una escultura de Hugo Sánchez, el mexicano ganador de cinco premios 'Pichichi' en el fútbol español. EFE

