Marta Pombo asegura que le encantaría comenzar una nueva etapa en la televisión

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en colaboración con el Ministerio de Cultura, ha organizado este jueves, 24 de abril, el desayuno profesional Influencers & Televisión, un encuentro que ha reunido a destacados creadores de contenido junto a profesionales del sector audiovisual para reflexionar sobre las sinergias y la evolución de la relación entre las redes sociales y la televisión.

Allí, Marta Pombo ha atendido a la prensa y ha desvelado cuál podría ser su próximo objetivo profesional y... ¡atención! porque quizás podremos verla más a menudo, ya que le encantaría probar con "un programa de televisión, por ejemplo, con mi propio programa, ahí yo lo dejo".

Aunque nunca ha colaborado en ninguno y tampoco ha presentado ningún formato, Marta ha confesado que "me gusta mucho, es un medio que me gusta muchísimo, en el que me siento muy cómoda y que me gustaría investigar y probar".

En ese aspecto, cree que la presencia de influencers en televisión es importante y cree que "se está adaptando muy bien la tele" porque "está intentando integrar cada vez más también creadores de contenidos en sus programas, ya que también se nutre mucho de nuestros propios contenidos para sus programas".

Por eso, si "consiguen hacer un buen match" los influencers y la televisión, cree que el medio "va a seguir en auge"... por eso no descarta probar suerte en ella ahora que tiene ese gusanillo de experimentar una aventura nueva en su profesión.

En ese contexto, Marta recuerda cómo empezó en todo esto y ha reconocido que "siempre gracias a mi hermana María porque yo me dedicaba totalmente a otra cosa, estaba haciendo unas prácticas en estudios de mercado" y fue ella quien le animó a que siguiera su camino en las redes.