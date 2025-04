Lenglet: "No he hablado de mi futuro; tengo dos años más con el Barcelona"

Madrid, 24 abr (EFE).- El francés Clement Lenglet, cedido en el Atlético de Madrid por el Barcelona, señaló este jueves, después del triunfo de su equipo ante el Rayo Vallecano (3-0), que no ha hablado con el club rojiblanco sobre su futuro.

"Es mi primera temporada con el Atlético y la he vivido con mucha ilusión. He trabajado como profesional y en el campo he intentado dar el máximo. Ya veremos lo que pasa el año que viene. Tengo contrato dos años más con el Barcelona y no he hablado nada sobre mi futuro con el Atlético", dijo el defensa.

Sobre el portero Oblak, que dejó la portería a cero ante el Rayo y lucha por conseguir un nuevo trofeo Zamora, manifestó: "Todos los futbolistas tenemos retos. Es algo que nos viene bien a todo el equipo. Cuantos menos goles encajemos menos partidos perdemos. Si las cosas le van bien a Jan, nos irá bien nosotros".