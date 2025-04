La afición clama contra Ronaldo tras consumarse el descenso del Real Valladolid

Valladolid, 25 abr (EFE).- La afición del Real Valladolid ha desatado su ira tras consumarse el descenso del equipo a Segunda división, clamando contra Ronaldo Nazário y su gestión, a través de las diferentes redes sociales.

Nada más terminar el encuentro ante el Betis, con otra abultada derrota, además, que no ha hecho sino acrecentar el enfado de los seguidores blanquivioletas, las reacciones se han sucedido, con palabras poco amables, por decirlo suavemente, hacia el astro brasileño.

Las críticas se han llevado al máximo de su expresión, con duras frases hacia un presidente al que piden que venda la propiedad y se vaya de Valladolid, donde llegó en 2018 con el propósito de que el equipo jugara en Champions.

Tres descensos en cinco años son una constatación de que las cosas no se han hecho bien. No se puede suavizar la situación, y el público, amparado en la valentía que dan las redes, no se ha guardado nada.

Desastre, bochorno, ridículo, vergüenza, impresentables, decepción, son algunos de los términos que se han incluido en los mensajes de las redes sociales pero también dolor, mucho dolor, y tristeza, una profunda tristeza.

Además del "Ronaldo go home", se reclama una "limpieza profunda" en el club, que se despida al director deportivo, Domingo Catoira, y se prescinda de la mayor parte de la plantilla que ha contribuido a este prematuro descenso.

No todo es negativo. Equipos como la Real Sociedad, el Athletic Club, el Getafe, o el propio Betis, han transmitido ánimo al Real Valladolid y a sus aficionados y le han deseado un pronto regreso a la máxima categoría.

Por su parte, la Federación de Peñas del Real Valladolid ha mandado un durísimo comunicado en el que asegura que el club está en liquidación, ya que ha huido todo el mundo a excepción del presidente, "un personaje que compró el Real Valladolid para pegar un pelotazo urbanístico".

"Cuando vio que no podía realizarlo, lo único que ha hecho ha sido descapitalizarlo y abandonarlo a su suerte", añade el escrito, en el que también asegura que el trabajo de la Dirección deportiva "no había por donde cogerlo".

De Catoira han comentado que ha fichado a jugadores de dudosa procedencia y fuera de forma y, lo que consideran que es peor, faltando al respeto y riéndose de la afición con sus declaraciones.

También se refieren a una plantilla, "que no ha tenido nivel para el fútbol profesional y que no conoce ni la vergüenza ni la autocrítica, pero le sobra ego y soberbia".

Por último, anuncian que, en el próximo encuentro ante el F.C Barcelona, los peñistas realizarán la última protesta de la temporada, para aglutinar a la mayor parte de la masa social, con acciones que irán anunciando antes de este choque.

Por su parte, el club también ha remitido un comunicado en el que pide perdón a la afición y se disculpa por no haber llevado la camiseta del Valladolid con dignidad y no haber competido con la actitud que merecían los que han construido la historia del Real Valladolid.

Y aseguran, "desde el convencimiento de que el sentir blanquivioleta no entiende de rendición", que entre todos levantarán la vista para construir, de la mano, un futuro mejor, "porque por encima de la frustración siempre quedará el orgullo inquebrantable de ser del Real Valladolid".

"Volveremos", finaliza el escrito subido a instagram por la entidad vallisoletana, para tratar de paliar el dolor causado por un descenso que se veía venir desde hace muchos meses, y que este jueves se ha materializado. EFE

mim/fp