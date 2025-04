Iñigo Pérez: "Hay que recomponerse de manera urgente"

Madrid, 24 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, manifestó, tras perder (3-0) ante el Atlético de Madrid, que su equipo necesita recomponerse "de manera urgente".

"Mi relato siempre ha sido el mismo. Incluso en los momentos buenos. Nunca he sido partidario de eliminar la ilusión de nadie. Soñar es lícito, pero siempre he dicho que nosotros debemos de cumplir el primer objetivo que, a día de hoy las matemáticas dicen que no está cumplido", dijo el técnico en referencia a la posibilidad del equipo de clasificarse para la próxima Liga Conferencia.

"Yo no me he dejado llevar por eso. Hay que ir a aquello que es una realidad. Venimos encajando muchos goles. Hay que ser autoexigentes. Si seguimos con esas ensoñaciones no nos irá bien seguro", añadió.

Sobre el encuentro, el técnico declaró: "Cuando empiezas un partido y te meten un gol, la ilusión se desploma, pero creo que lo hemos hecho bien".

"Hemos hecho muchas cosas bien en el partido, pero, sabiendo el potencial del Atlético en las áreas, no hemos podido sostener el equipo. La manera en la que hemos defendido su juego aéreo no ha sido la adecuada y tenemos que centrarnos en esto, porque es lo que nos va a hacer mejorar y no ir al análisis de que hemos jugado bien", dijo.

El técnico insistió en el aspecto defensivo del equipo: "Somos un equipo que queremos hacer gol y ganar en cualquier campo. Cuando haces un análisis y sabes los puntos fuertes del rival y a sabiendas que puede suceder, no es que haya falta de actitud, pero nuestra energía y nuestro análisis debe centrarse en esto y no en algo que pueda darnos pomada para obtener alivio, porque eso no sirve para recomponernos de manera urgente".

"La urgencia no sólo es necesaria cuando el descenso acucia. Es urgente porque venimos encajando demasiados goles", concluyó EFE.

