El Real Valladolid se disculpa "por no haber llevado la camiseta con dignidad" e ignora a Ronaldo en su carta

El Real Valladolid ha publicado este viernes una carta abierta a su afición para disculparse "por no haber llevado la camiseta con dignidad" hasta consumar ya de forma matemática su descenso a LaLiga Hypermotion, e ignorando en su texto al brasileño Ronaldo Nazario, exfutbolista y aún dueño de un club vallisoletano que tiene a la venta.

"Hoy es una de esas noches en que los blanquivioletas sentimos la herida allá donde cientos de tardes hemos sentido la ilusión. Esa ilusión que no surgió sola: se construyó en familia. Y en los momentos malos, las familias tendemos a unirnos. Unirnos para levantarnos, para comenzar de nuevo, para empujarnos cuando más lo necesitamos", empezó la carta difundida por el Valladolid en su página web y redes sociales.

"Esa fuerza con la que comenzamos la temporada, ese empuje multitudinario con el que creímos que todo era posible, ese brillo en los ojos cuando el balón echó a rodar allá por el mes de agosto, nos golpea hoy desde la decepción y desde la tristeza de saber que el año que viene jugaremos en Segunda División", prosiguió el texto pucelano.

"Vuestro dolor y el nuestro no son excluyentes, se complementan y se suman. No hay una palabra que os consuele ni que refleje realmente el dolor de todos. Pero sí hay una que ayuda a poner en pie nuestra conciencia como club: PERDÓN", resaltó tipográficamente en mayúsculas. "Os pedimos perdón como máximos responsables de los resultados deportivos que han llevado al equipo al descenso de categoría", agregó.

"Nos disculpamos por no haber llevado la camiseta del Real Valladolid con dignidad y por no haber competido con la actitud que merecéis todos aquellos que a lo largo de los años habéis construido nuestra historia con vuestro sacrificio, con vuestras ilusiones, con vuestro tiempo y con vuestro cariño", continuó la misiva para los del Estadio José Zorrilla.

Así, subrayó que "competir era y es una obligación". "Y no hacerlo es el motivo de la lógica decepción que hoy sentimos. No hemos estado a la altura de nuestro escudo. No debemos olvidar esta temporada. La recordaremos para no repetir los errores que nos han traído aquí, donde no queremos estar", aseveró la carta blanquivioleta.

"Las familias de nuestra tierra solo bajan la cabeza para mostrar respeto. Respeto a la derrota. Respeto a la tristeza. Respeto al dolor compartido. Respeto a la frustración acumulada. Respeto a la ilusión convertida amargamente en lágrimas", apostilló el texto de prensa.

"Pero desde el perdón sincero, la autocrítica y la reflexión reposada y desde el convencimiento de que el sentir blanquivioleta no entiende de rendición, levantaremos juntos la vista para construir, de la mano, un futuro mejor. Porque por encima de la frustración, siempre va a quedar el orgullo inquebrantable de ser del Real Valladolid. Volveremos. Aúpa Pucela siempre", concluyó la carta sin una sola mención a Ronaldo.