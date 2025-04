El italiano Massimo Rivola afirma que hay dos "muy buenas noticias" de Jorge Martín

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 24 abr (EFE).- El italiano Massimo Rivola, máximo responsable deportivo del equipo Aprilia Racing, dijo sobre su piloto Jorge Martín que "la primera noticia buena ha sido que ha podido abandonar el hospital y la segunda, que el sábado podrá volar a Madrid, finalmente, en un avión medicalizado".

"Creo que desde ese momento -cuando regrese a Madrid- comenzará su verdadera recuperación, también estando cerca de los suyos; aunque tengo que decir que su padre, Ángel, ha estado con él, también su novia María, así que ha estado muy cubierto por los suyos, y todo eso ayuda", explicó Rivola sobre la evolución de Jorge Martín, vigente campeón del mundo de MotoGP, que en el Gran Premio de Catar sufrió un neumotórax y varias fracturas costales.

"Una vez que llegue a Madrid irá al Hospital Ruber Internacional Quirón, en el que se hará los distintos exámenes previstos para este tipo de lesiones y tras esto se empezará a valorar cuál será el tiempo de recuperación. Ahora es todavía muy pronto para decirlo", reconoció el responsable de Aprilia Racing.

"Cuando se presenta un problema siempre tienes que tratar de encontrar la oportunidad, y la oportunidad con Lorenzo Savadori -piloto probador de Aprilia- es la de tratar de desarrollar la moto lo más posible, con todos los elementos de desarrollo que tenemos, y que hemos planificado de carrera en carrera", explicó Rivola.

"Trataremos de concentrar ese desarrollo en la moto en Savadori, de manera que cuando vuelva Jorge, que no sabemos cuándo será, se encuentre la mejor moto posible, si bien creo que para desarrollarla lo mejor es tenerle a él, porque tiene todo el conocimiento del ADN de Aprilia, y creo que cuanto más tiempo pilota mejores posibilidades tiene de mejorar y también viendo que tenemos a un Marco Bezzecchi que cuando 'Sava' prueba algo que le gusta se lo pasa a él, y luego puede dar su beneplácito", señaló.

"Está claro que ahora Marco -Bezzecchi- tiene más peso sobre sus espaldas como referencia de Aprilia y, sobre el tiempo de recuperación, ahora no podemos decir nada, falta que vuelva, los exámenes, que esté todo bien, y hasta ese punto no podemos ni tan siquiera pensar en una previsión, si bien hay que decir que Jorge es rápido en todo lo que hace", destacó.

"Para el escafoides, al principio, parecía que iba a necesitar dos o tres meses, y terminó volviendo en menos tiempo, así que habrá que esperar y tener paciencia y aprovechar la oportunidad", dijo Rivola sobre la recuperación del campeón del mundo de MotoGP.

"Todavía no sé cuál es su situación física y no la sabré hasta que no le hagan las pruebas en Madrid, me preocupan las dos, pero tengo que decir que un piloto con tanta energía, con tanto corazón, si quieres verlo así, con tantos 'cojones', honestamente' me hace ser bastante optimista, porque es un campeón en todas las circunstancias", subrayó.

Massimo Rivola cree que la caída de Jorge Martín se produjo porque "se fue un poco largo en esa curva, en un piano que está más pensado para los coches que para las motos, en una zona que luego tiene asfalto". "Es algo que me parece un error clamoroso, y es así. Si no, habría sido una caída casi banal", apostilló. EFE