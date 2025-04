El actor Jon Voight presentará a Trump un plan para revitalizar Hollywood

(Bloomberg) -- El actor Jon Voight y su representante, Steven Paul, tienen previsto presentar la próxima semana al presidente Donald Trump una serie de ideas para impulsar la producción cinematográfica y televisiva en Estados Unidos.

Sus propuestas irán más allá de los incentivos fiscales que suelen ofrecer los estados y podrían incluir incentivos para la inversión en infraestructura, formación profesional y cambios en la legislación fiscal.

“Es importante que compitamos con lo que está sucediendo en todo el mundo, por lo que es necesario que haya algún tipo de incentivos fiscales federales”, dijo Paul en una entrevista.

Buscan abordar la situación actual, en la que los estados compiten entre sí para atraer producciones cinematográficas con créditos fiscales cada vez más generosos. Su enfoque incluye iniciativas nacionales que ayudarían a Estados Unidos a ganar negocios que podrían haberse ido al extranjero, dijo Paul.

La producción cinematográfica y televisiva ha caído en California y en otras partes de Estados Unidos debido a los recortes de los estudios y a que otros países atraen el negocio, a menudo mediante incentivos fiscales. Algunos países, como el Reino Unido, Australia, Hungría y España, han visto crecer su negocio cinematográfico y televisivo en los últimos años. Un proyecto de ley de California que duplicaría con creces los incentivos estatales hasta alcanzar los US$750 millones anuales está tramitándose en la legislatura.

Voight, junto con los actores Mel Gibson y Sylvester Stallone, fueron nombrados en enero embajadores especiales de lo que Trump denominó “un lugar grandioso pero muy problemático, Hollywood, California”.

Scott Karol, presidente de la empresa de Paul, SP Media Group, dijo que el grupo de Voight se ha reunido con ejecutivos de estudios, representantes sindicales y funcionarios estatales para recabar sus opiniones.

Una sugerencia podría ser ajustar la sección 181 del código fiscal estadounidense, que permite deducciones aceleradas para la producción cinematográfica y televisiva. Ese incentivo, que expira este año, podría prorrogarse y aumentarse desde su límite actual de US$15 millones por producción.

Otra idea es recompensar con incentivos fiscales los compromisos financieros a largo plazo, como la construcción de estudios de sonido, siguiendo el modelo del acuerdo de Netflix Inc. para rodar películas y series de televisión en Nueva Jersey durante una década a cambio de una rebaja del 40%.

Paul, productor de la reciente película Man With No Past, también protagonizada por Voight, dijo que planea trasladar a California la producción de tres nuevas películas desde el extranjero e invertir en un estudio en Los Ángeles, ciudad que se ha visto especialmente afectada por la fuga de producciones.

Nota Original: Actor Jon Voight to Present Trump With Plan to Fix Hollywood

