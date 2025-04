Ben Affleck regresa más honesto y vulnerable como actor a 'The Accountant 2'

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr (EFE).-Ben Affleck asegura en una entrevista con EFE que los más de nueve años transcurridos entre la primera y la segunda entrega de 'The Accountant' le permitieron desarrollar una mayor conexión con su personaje, el singular contable de habilidades inusuales Christian Wolff.

"En retrospectiva, (el tiempo) fue bastante bueno", dice el actor de 52 años quien regresa a la pantalla grande con este proyecto desde 'This is Me... Now' (2024), protagonizada por su expareja, Jennifer Lopez.

"Los años transcurridos entre la primera película a esta película, hicieron que yo tuviera más afecto, más comprensión y empatía por este personaje, y realmente aumentaron mi deseo de volver a interpretarlo, porque me gusta a donde llegué, y no estoy seguro de que lo hubiera logrado sin ese tiempo", añade.

En 2016, Affleck protagonizó el thriller de acción dirigido por Gavin O'Connor que sigue la historia de un genio matemático en el espectro autista que equilibra su vida como contable en una pequeña oficina con su trabajo clandestino como auditor de organizaciones criminales, que posee grandes habilidades con las armas y la defensa.

En esta segunda entrega, que llega a las salas de cine este viernes y también está al mando de O´Connor, Wolff deberá enfrentarse no solo a una peligrosa conspiración criminal que involucra trata de blancas, sino también a las complejidades de su relación familiar, específicamente con su hermano Braxton, interpretado por Jon Bernthal.

O'Connor ha mencionado en varias ocasiones su intención de desarrollar la historia de Wolff como una trilogía y quiso poner en el centro de esta nueva película la relación entre los hermanos.

"Christian sigue en su búsqueda del amor, pero también hay una historia fraternal muy fuerte entre los dos hermanos, que, cada uno a su manera, están solos y desconectados del mundo", confiesa a EFE el director.

La dinámica entre Braxton y Christian, que a lo largo de la película intentan entenderse y solucionar sus rencores y resentimientos, además de traer un toque emocional a la película desprende situaciones cómicas en medio del crimen que intentan resolver.

"Desde la primera escena que filmé con estos dos juntos (Affleck y Bernthal), todo fue mágico. A veces no lo llamo suerte, pero eso fue magia", añade O'Connor sobre la química que generaron los protagonistas al tener personalidades absolutamente contrarias.

La película también revela un lado más humano de Christian. Además de profundizar en el vínculo con su hermano, O'Connor coloca al protagonista en situaciones cotidianas pero incómodas, como su interacción con mujeres en un evento de citas rápidas o su intento de encajar en un bar de música country, donde incluso se anima a probar el baile en línea.

"En el fondo, él es una persona honesta, no es alguien que se sienta cómodo y que siquiera intenta disimularlo; le resulta muy incómodo, es su instinto. Y ese tipo de honestidad es enormemente entrañable. Le tengo mucho cariño a eso", confiesa Affleck.

'The Accountant 2' también cuenta con el regreso de Cynthia Addai-Robinson en el papel de Marybeth Medina, una agente del Departamento del Tesoro especializada en delitos financieros, que será la conciencia de la justicia para los hermanos.

"Vimos a Marybeth en la primera película con un rango bajo en su departamento y en esta película ella se enfrenta a preguntas como, ¿cómo es que llegué hasta aquí?", relata a EFE.

Asimismo, nuevo talento debuta en la franquicia como la actriz mexicoamericana Daniella Pineda quien da vida a Anaïs, una peligrosa, misteriosa y superdotada criminal que también le supuso su primer rol como antagonista.

"Nunca había interpretado a alguien tan estoica y con la sangre tan fría, que es además tan diferente a mí. Fue una gran caracterización, pero creo que una de las mejores cosas fue ver lo colaborativo que es Gavin O'Connor. Él de verdad confía en sus actores", dice a EFE. EFE

